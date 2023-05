CorSera - Niente rimonta e altro derby perso: il sogno Champions del Milan finisce qui. Ora non si può fallire la rincorsa al quarto posto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sentendo le parole di Stefano Pioli e Sandro Tonali nelle conferenze stampa della vigilia, a Milanello ci credevano per davvero alla rimonta, ma alla fine non solo il Milan non ha ribaltato lo 0-2 dell'andata, ma ha perso ieri sera anche la semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter. A decidere il match è stato un gol di Lautaro Martinez che spinge così i nerazzurri verso la finale di Istanbul del prossimo 10 giugno.

ALTRA SCONFITTA - Come riporta il Corriere della Sera, per i rossoneri si tratta della quarta sconfitta di fila in un derby: ko in Supercoppa, ko in campionato e doppio ko in Champions League. Il Milan non ha saputo segnare nemmeno un gol in queste quattro gare e non ha mai dato l'impressione di poter impensierire più di tanto la squadra di Simone Inzaghi. La delusione in casa milanista è ovviamente tantissima, arrivati a questo punto la finale sembrava così vicina, ma il sogno Champions del Diavolo è finito con un'altra sconfitta in un derby.

TESTA AL CAMPIONATO - Ieri sera, la formazione di Pioli doveva recuperare due gol, ma ancora una volta ha fatto troppo poco per poter sperare di mettere paura all'Inter. I rossoneri hanno recuperato in extremis Rafael Leao, il quale però era ben lontano dalla forma migliore ed è stato pericoloso in una sola occasione. A Milanello non ci si può però abbattere e bisogna rialzare subito la testa perchè ci sono ancora tre match di campionati da vincere per sperare di qualificarsi alla prossima Champions Leagie: i rossoneri non possono infatti permettersi di fallire la rincorsa al quarto posto.