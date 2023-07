CorSera - Nuovo Milan, vecchi obiettivi: seconda stella e andare più avanti possibile in Champions

MilanNews.it

Inizia oggi la stagione 2023-2024 del Milan, la prima dopo gli addii di Frederic Massara e soprattutto di Paolo Maldini. A Milanello andrà in scena il raduno del nuovo Diavolo, nel quale Stefano Pioli ha un ruolo sempre più centrale. Nuova dirigenza non vuol dire però nuove ambizioni visto che i rossoneri vogliono essere ancora competitivi sia in Italia che in Europa.

DUE OBIETTIVI - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che gli obiettivi del Milan sono i "soliti" due: provare a vincere il campionato e conquistare così la seconda stella e inoltre cercare di andare più avanti possibile in Champions League. Non sarà semplice, ma in via Aldo Rossi stanno lavorando per cercare di dare a Pioli una rosa più competitiva, più fisica e con più ricambi, così che non debbano giocare sempre gli stessi. Tre colpi sono stati già chiusi (Loftus-Cheek, Sportiello e Romero), uno sta per essere definito (Pulisic), altri invece devono essere completati (Reijnders su tutti).

RINFORZI IN ATTACCO - Numericamente il centrocampo è il reparto che ha più bisogno di innesti dopo l'addio di Tonali e il grave infortunio di Bennacer, ma a Casa Milan sanno bene che serve un rinforzo importante anche in attacco dove non può bastare il solo Giroud: tra gli obiettivi ci sono Taremi del Porto e Scamacca dal West Ham, mentre sembra essere troppo costosa la pista che porta a Morata dell'Atletico Madrid.