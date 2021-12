CorSera - Rabbia Milan dopo ko contro il Napoli: grandi proteste per il gol annullato a Kessie

La sconfitta di ieri contro il Napoli ha confermato ancora una volta che il Milan di inizio stagione è purtroppo sparito: i rossoneri di Pioli, complici ovviamente anche i troppi infortuni, non riescono più a giocare come nelle prime giornate quando erano praticamente imbattibili e così continuano a perdere punti in classifica rispetto alle altre concorrenti per i primi quattro posti. Il Diavolo è uscito ieri sera dal campo di San Siro con grande delusione, ma anche tanta rabbia per l'episodio finale del gol annullato a Kessie.

DECISIONE DUBBIA - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che l'arbitro Massa, dopo aver rivisto l'azione della rete dell'ivoriano, ha deciso di togliere il gol al Milan perchè ha considerato attiva la posizione di Olivier Giroud poco prima della conclusione verso la porta dell'ex Atalanta. Peccato che il francese non faccia niente e non provi nemmeno ad andare sul pallone, quindi la decisione del direttore di gara lascia parecchi dubbi.

MANCA RITMO - La rabbia di Pioli e dei giocatori rossoneri è tanta a fine partita, ma allo stesso tempo c'è anche la consapelovezza di non essere più la squadra di inizio campionato che andava a mille: al Diavolo manca intensità e ritmo, oltre a diversi giocatori che sono fondamentali per questo gruppo come per esempio Kjaer, Theo Hernandez, Rebic e Leao. Molti rossoneri sono anche stanchi o ancora indietro di condizione e così il vero Milan non si vede più. Ora toccherà a Pioli trovare l'antidoto per ritrovare in fretta la squadra di inizio stagione.