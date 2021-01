CorSera - Rinnovo Calhanoglu, cresce la fiducia: c’è ancora distanza, fondamentali i bonus

"Cauto ottimismo". È quanto filtra da Casa Milan in merito alla trattativa per il rinnovo di Hakan Calhanoglu. I dirigenti rossoneri hanno incontrato nuovamente il manager Gordon Stipic. È stato un summit "propositivo", ma l’intesa tra le parti - come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera - non è ancora stata raggiunta.

DISTANZA - La "forbice" tra la richiesta del giocatore turco (circa 6 milioni di euro) e l’offerta del Milan (3.5 milioni) è piuttosto importante. Un punto d’incontro potrebbe essere attorno ai 4.5 milioni, anche se un ruolo fondamentale lo giocheranno i bonus. Di sicuro l’intenzione è quella di proseguire insieme, nonostante la distanza sia ancora ampia.

CRESCITA - Rispetto a qualche mese fa, l’atteggiamento del Milan nei confronti di Calhanoglu è cambiato. La crescita tecnica e caratteriale del 26enne turco, sempre più coinvolto nel progetto rossonero, ha convinto i vertici di via Aldo Rossi a inserirlo nell’elenco dei giocatori speciali per i quali si può derogare al tetto dei 3.5 milioni.