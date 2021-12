CorSera - Tegola Kjaer, oggi si opera al ginocchio. Il Milan dovrà tornare sul mercato

Si era capito fin da subito che era un infortunio grave quello di Simon Kjaer che mercoledì, pochi minuti dopo il fischio d'inizio della sfida contro il Genoa, è rimasto a terra a metà campo: solo dopo l'operazione a cui verrà sottoposto oggi si sapranno i dettagli, ma si parla di danni seri sia al legamento crociato che al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Una brutta tegola per lui e anche per il Milan che rischia di perderlo per tutta la stagione.

DURO COLPO - A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera che spiega che oggi il difensore rossonero subirà un intervento in artroscopia che verrà eseguito a Milano il professor Pozzon. Per Pioli e tutto il gruppo rossonero, l'infortunio del danese è un duro colpo visto che è nota a tutti la sua importanza dentro e fuori dal campo. Ora il club di via Aldo Rossi sarà costretto a tornare sul mercato a gennaio perchè la stagione è ancora lunga e il tecnico milanista non può pensare di andare avanti con solo tre centrali (Tomori, Romagnoli e Gabbia, a cui si può eventualmente aggiungere anche l'adattato Kalulu).

TROPPI INFORTUNI - Per il Milan, questo è solo l'ultimo dei tanti, anzi troppi infortuni che il Diavolo ha dovuto fronteggiare da inizio stagione: sono tanti infatti i giocatori rossoneri si sono infortunati prima di Kjaer, a partire da Ibrahimovic e Maignan, fino ad arrivare a coloro che sono ancora ai box come Calabria, Rebic e Giroud. Ora è arrivato lo stop del danese che dovrà purtroppo restare fuori a lungo.