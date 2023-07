CorSera - Tutti pazzi per Frattesi. Occhio anche al Milan: pronta la prima offerta al Sassuolo

MilanNews.it

In questo momento, il mercato italiano sta girando intorno al nome di Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo. Il motivo è molto semplice: tutti i top club italiani, infatti, sono sulle sue tracce. L'Inter lo ha messo nel mirino da tempo e in molti la considerano in pole, ma al momento non può chiudere questa operazione in quanto prima deve vendere Onana al Manchester United.

TANTA CONCORRENZA - Sul giocatore ci sono poi anche la Juventus, che però come primo obiettivo del centrocampo ha Milinkovic-Savic, e la Roma che ad ora è la rivale più pericolosa dell'Inter visto che ha diritto al 30% di quanto incasseranno gli emiliani. Attenzione però anche al Milan che dopo la cessione di Tonali al Newcastle non solo ha bisogno di rinforzi in mezzo al campo, ma è anche la società italiana con maggiore disponibilità economica e quindi potrebbe presto inserirsi nella corsa a Frattesi.

L'OFFERTA DEL MILAN - Tanto che, come riporta il Corriere della Sera in edicola oggi, in settimana il Milan potrebbe formulare una prima proposta ufficiale al Sassuolo, inserendo nell'operazione una contropartita tecnica: i profili che interessano maggiormente i neroverdi sono quelli di Daniel Maldini e Lorenzo Colombo. Vedremo se basterà per arrivare a Frattesi che l'ad Carnevali ha fretta di vendere, anche se non ha nemmeno escluso del tutto una sua permanenza in Emilia.