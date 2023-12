CorSport - Altro che riparazione: a gennaio il Milan fa sul serio in attacco e in difesa. I nomi

Il Milan per gennaio fa sul serio. Da sempre il mercato invernale è stato definito come una sessione "di riparazione": i rossoneri però andranno con la mano pesante. Da un lato, per quanto riguarda il reparto difensivo, perché mancano uomini a causa dei tanti infortuni che hanno colpito la difesa di Pioli; dall'altro, a margine della ricerca del vice Giroud, si vuole puntare a un'alternativa sicura che possa garantire prestazioni più costanti di Luka Jovic che, comunque, sta cercando di rispondere presente nelle ultime giornate.

Occasione Guirassy

Per quanto riguarda le strategie per l'attacco, come scrive oggi il Corriere dello Sport, molto potrebbe dipendere, come si è già accennato, da come Luka Jovic interpreterà i prossimi impegni: se darà segni di continuità e di risveglio, i rossoneri potrebbero anche pensare di tirare con il serbo fino al termine della stagione come da piano prestabilito. Nel frattempo la dirigenza rossonera si tutela e si organizza nel caso in cui si decidesse di puntare su un nuovo centravanti. Per gennaio, tra i diversi nomi, il più probabile è quello di Serhou Guirassy. Attaccante guineano dello Stoccarda, 27 anni, che sta vivendo una prima parte di stagione travolgente. In 11 partite di Bundesliga, ha già segnato la bellezza di 16 gol. Al di là dei numeri, convince anche l'aspetto economico: per arrivare al giocatore c'è una clausola appena inferiore ai 20 milioni che garantirebbe un esborso molto limitato, specialmente se si considera il livello del mercato degli attaccanti. Intanto Moncada è stato a Stoccarda nelle scorse settimane: lì ha visto giocare Guirassy e ha preso anche i primi contatti con il suo entourage.

Tra Gabbia e Kiwior

La mossa più stringente, però, riguarda il reparto difensivo. Il Milan ha perso praticamente tutti i suoi difensori in questa prima parte di stagione con Kalulu, Thiaw e Pellegrino che ne avranno ancora per diverse settimane. Al momento Pioli può contare su Tomori e, si spera a breve, anche su Kjaer. Per questa ragione sarà necessario intervenire sul mercato fra un mese. La mossa più logica sarà quella di richiamare Matteo Gabbia: il classe 1999 è stato ceduto in prestito secco al Villarreal in estate e ora potrebbe essere riportato alla base. Secondo il CorSport, il giocatore sarebbe felice di questa opzione. Allo stesso tempo i rossoneri seguono Jakub Kiwior, oggi all'Arsenal dove non trova troppo spazio: il suo passato allo Spezia lo rende un giocatore appetibile perché non ci sarà bisogno di troppo ambientamento. I Gunners, però, non vogliono far partire in prestito il giocatore: ma se nei prossimi due mesi ci fossero delle aperture, Furlani e Moncada sarebbero lì in prima fila.