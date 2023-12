CorSport - Da domani al 2024: obiettivo filotto rossonero. Servono più punti con le "piccole"

vedi letture

Il primo giro di boa della stagione rossonera si è compiuto mercoledì: il Milan non ha svoltato come voleva a metà della sua stagione europea ma quantomeno è rimasto in gioco per qualcosa. Fuori dalla Champions, sì, ma dentro un'Europa League per la quale si può competere. Ma a questo ci si penserà da febbraio in avanti. Ora per la squadra di Pioli è troppo importante recuperare in campionato e anche il calendario, sulla carta, sorride al Diavolo.

Filotto

Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, dopo la vittoria di Newcastle, il Milan può e deve mettere in fila quattro vittorie prima del prossima big match che giocherà a inizio gennaio 2024 contro la Roma. Ai rossoneri dal 7 ottobre in poi è mancata la continuità e sul tramonto di questo anno solare 2023, il calendario offre un'occasione di trovarla. A partire da domani alle 12.30, la squadra di Pioli avrà una striscia di quattro partite che si possono e si devono vincere: tolto il Monza nono e sempre ostico, Salernitana, Sassuolo ed Empoli rappresentano tutte formazioni che al momento si trovano nella parte destra della classifica e anche piuttosto in basso. Sulla carta è davvero una grande occasione per il Diavolo che tra l'altro ha l'urgenza di recuperare tanti punti a Inter e Juventus.

Piccolo con le piccole

Il calendario sulla carta semplice, però, potrebbe rivelarsi il vero problema per il Milan. Nell'ultimo campionato soprattutto, e in particolare nel girone di ritorno, il Milan ha perso una quantità industriale di punti contro le squadre ritenute "piccole", quelle cioè che abitano nella parte destra della classifica. In totale sono stati persi 17 punti, un'enormità. Inutile dire che questo trend deve cambiare e la squadra di Pioli ha una grande possibilità in questo senso. Da qui fino a febbraio, considerando che l'Inter avrà anche l'impegno in Arabia Saudita per la Supercoppa che qualche energia potrebbe togliergli, i rossoneri devono trovare continuità e recuperare punti se davvero credono di poter dire ancora la loro in campionato in qualche modo. Bisognerà parlare anche dei risultati in trasferta: tolta Newcastle, il Milan in campionato lontano da San Siro non vince dalla sfida del Ferraris contro il Genoa dello scorso 7 ottobre.