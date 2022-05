CorSport - Entra in scena RedBird Capital ma Investcorp rimane in vantaggio

MilanNews.it

Nella giornata di ieri è rimbalzata un'altra indiscrezione molto importante sul futuro del Milan. Ma questa volta non c'entra Investcorp, o almeno non direttamente. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky News UK, infatti, ci sarebbe almeno un'altra pretendente all'acquisizione del club rossonero: la RedBird Capital Partners, società americana che gestisce un patrimonio di 4,5 miliardi di dollari e che ha come suo uomo di punta Gerry Cardinale.

Investcorp in vantaggio

Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, l'esclusiva data da Elliott al fondo arabo Investcorp è terminata allo scadere delle due settimane, ovvero alla fine del mese di aprile. Questo, è importante ribadirlo, non significa che la trattativa tra il fondo americano e quello del Bahrain sia naufragata. Come già riportato nei giorni scorsi, lo slittamento del "signing" è dovuto più a questioni burocratiche e di architettura dell'accordo, che prevede la stesura di contratti complessi. Infatti, come era stato riferito da Il Sole 24 Ore, pare che tra le parti in causa siano coinvolte anche società bancarie importanti come Goldman Sachs e JP Morgan che avrebbero il ruolo di finanziatori di una parte della cifra che Investcorp sarebbe intenzionata a destinare nelle casse di Elliott per l'acquisto del Milan. A queste due potenze, ieri si è aggiunto anche il gruppo finanziario a stelle e strisce Ares Capital. Dunque, il fondo arabo appare chiaramente in vantaggio, anche per aver iniziato già da almeno tre settimane una trattativa, ma l'inserimento di RedBird va preso in considerazione.

Identikit di RedBird

RedBird non va sottovalutata anche semplicemente per il nome e il prestigio di cui si fregia all'interno di investimenti nel mondo dello sport. La società guidata da Cardinale - che tra l'altro è stato in passato partner proprio di quella Goldman Sachs che sarebbe stata chiamata in causa nella trattativa di Investcorp - gestisce un capitale che si avvicina ai 5 miliardi di dollari specialmente nel mondo dello sport. Una delle ultime operazioni di Cardinale è stata l'acquisizione del 10% del Fenway Sports Group per 750 milioni di dollari. E FGS non è un gruppo qualunque ma quello che controlla sia il Liverpool che una delle squadre di baseball più gloriose d'America, i Boston Red Sox. A questi investimenti, va aggiunto quello fatto direttamente da RedBird nel calcio francese nell'estate del 2020, quando la società americana ha rilevato l'85% del Tolosa, squadra che - per la cronaca - è appena tornata in Ligue 1. L'offerta di Cardinale & Co. sarebbe di 1 miliardo di euro, perciò di poco inferiore a quella degli arabi che, secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, hanno messo sul piatto 1.18 miliardi. Per questo motivo Alardhi rimane in vantaggio ma le voci su Cardinale non possono passare inosservate e, soprattutto, testimoniano di quanto il brand Milan stia tornando a fare gola in tutto il pianeta.