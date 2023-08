CorSport - Fatta per De Ketelaere all'Atalanta! Domani le visite. Il punto sulle altre uscite

Dopo essere stato protagonista per tutto il mese di luglio con una serie di acquisti uno dopo l'altro, ora il Milan sta pensando piano piano a sfoltire la rosa. Sistemati Rebic e Messias, rispettivamente al Besiktas e al Genoa, i rossoneri sono pronti a salutare il fiore all'occhiello dello scorso mercato, Charles De Ketelaere. Il belga ha trovato l'accordo con l'Atalanta per il suo passaggio in prestito a Bergamo.

Spesa coperta

Come scrive oggi il Corriere dello Sport e come ha riportato ieri la redazione di MilanNews.it (QUI) l'affare De Ketelaere-Atalanta si è sbloccato e sono state confermate le cifre su cui il Milan e i nerazzurri si erano già accordati da diversi giorni. Si tratterà di un prestito oneroso di 3 milioni su cui la squadra orobica avrà un diritto di riscatto fissato a 23. A questo vanno aggiunti i 4 milioni di bonus e la futura rivendita del 10%. In sostanza, nella situazione ideale in cui tutti i pagamenti dovessero scattare, i rossoneri si ritroverebbero nelle casse i soldi che avevano speso l'estate scorsa per prelevare De Ketelaere dal Bruges. Il sì del giocatore è arrivato dopo che l'entourage aveva frenato per via di qustioni legate a commissioni e ingaggio ma ora non sembrano esserci ostacoli. Secondo il CorSport domani sarà il giorno delle visite mediche.

Esuberi

Messa a punto la cessione di De Ketelaere, che già dall'America si era capito che non rientrava più nei piani di Pioli, ora la dirigenza rossonera proverà a chiudere le uscite degli altri esuberi. Il più urgente è forse Fodè Ballo-Tourè: la partenza del terzino senegalese, fuori dalla tournée negli Stati Uniti e da tutte le amichevoli di questo precampionato, è importante dal momento che potrebbe permettere al Milan di chiudere un'operazione in entrata sulla fascia sinistra nel ruolo di vice Theo, con Riccardo Calafiori che rimane sempre un nome papabile. Altri giocatori in attesa di sistemazione sono Caldara, Lazetic e Adli. Un po' diversa la situazione legata a Lorenzo Colombo: il giovane centravanti classe 2002 potrebbe anche rimanere al Milan come principale alternativa a Olivier Giroud ma tutte le valutazioni sono rimandate ai prossimi giorni di mercato, gli ultimi.