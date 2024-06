CorSport - Fofana il nome che convince per il centrocampo: quanto costa e l'alternativa

Il Milan, oltre a essere con forza su un nuovo centravanti, dovrà anche rimpolpare il reparto in mezzo al campo. Il nuovo allenatore Paulo Fonseca ha richiesto un centrocampista dalle caratteristiche difensive che possa essere uno schermo, una diga davanti alla difesa e contribuire a restituire un po' di equilibrio alla squadra rossonera, una degli aspetti in cui si è mancati maggiormente nell'ultima stagione.

Convinzione

Secondo quanto viene riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il Milan si sarebbe convinto su Youssof Fofana, centrocampista 25enne del Monaco e della Francia. Il suo contratto scade nel 2025 e ha già annunciato che vuole lasciare il Principato nel corso dell'estate: due elementi che possono giocare in favore dei rossoneri. Per portarlo a Milanello si ipotizza una valutazione da 20-25 milioni ma con l'impossibilità del club monegasco di tirare troppo la corda. Possibile che dopo gli Europei ci possa essere un'accelerata in questo senso. Tatticamente, si legge, può adattarsi sia a un 4-2-3-1 che a un 4-3-3, la cosa importante però è che non si scarichi mai il suo motore, il motivo per cui il Milan andrebbe su un giocatore di questo tipo, in grado di fare legna in mezzo al campo.

L'alternativa

Detto che Fofana è la scelta numero uno del Milan arrivati a questo punto, i rossoneri si tutelano comunque con delle alternative considerando anche che il francese è ricercato dal Psg ma anche da diversi club di Premier League. Il piano B andrebbe a toccare un giocatore simile come tipologia - uno di quelli da quantità in mezzo al campo - che sarebbe un pochino più esperto: si tratta di Pierre-Emile Hojbjerg, da diverse stagioni colonna del centrocampo del Tottenham e della Danimarca, con cui sta giocando gli Europei. Il suo cartellino vale circa 20 milioni di euro e anche in questo caso c'è la volontà da parte del calciatore di lasciare la sua attuale squadra: nel caso specifico Hojbjerg vorrebbe giocarsi la Champions League, possibilità negata anche per la prossima stagione con gli Spurs. Anche il suo contratto scade a fine giugno 2025.