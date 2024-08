CorSport - Fonseca lancia Okafor, chiede un Milan diverso ed avverte i suoi

Il mezzo passo falso è servito da lezione a Paulo Fonseca scrive questa mattina Il Corriere dello Sport. Dopo uno schieramento rivedibile contro il Torino, l'allenatore portoghese ha deciso di ridisegnare il Milan in vista della prima trasferta stagionale contro il Parma, partita che paradossalmente la formazione rossonera non può già permettersi di sbagliare, nonostante ci troviamo solo alla seconda giornata di campionato.

Ed è per questo che Fonseca è tornato sui suoi passi optando per un Milan decisamente più equilibrato che tornasse a fare affidamento su alcuni dei suoi pilastri principali, come ad esempio Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. La vera novità di formazione sta però nel fatto che l'ex Lille abbia deciso di puntare su Noah Okafor piuttosto che su Luka Jovic per sostituire l'infortunato Alvaro Morata, giustificando ieri in conferenza stampa questa decisione dicendo: "Col Parma giocherà Okafor. Durante la settimana ha dato buone risposte, e le caratteristiche della partita vanno bene per le sue qualità". Tuttavia Fonseca non se l'è però sentita di bocciare subito l'attaccante serbo, reduce da un anonimo esordio in maglia numero 9 contro il Torino, che avrà comunque la sua solita chance a partita in corso.

In tutto questo, col peso di non permettersi un altro passo falso, l'allenatore del Milan ha messo in guardia la sua squadra dal Parma, compagine che ha dimostrato di potersela giocatore praticamente con tutti con idee e qualità, nonostante resti pur sempre neo promossa, e la Fiorentina ne sa qualcosa. Ecco perché Fonseca si presenterà al Tardini con una formazione più accorta con Musah insieme a Reijnders in mezzo al campo e Loftus-Cheek che tornerà ad agire da trequartista con compiti però di ripiegamento per aiutare il centrocampo.