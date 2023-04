CorSport - Il miglior Brahim della carriera. Milan, per tenerlo il Real chiede 25 milioni

Se non è l'uomo del momento, in casa Milan, ci manca poco. Brahim Diaz con le sue ultime prestazioni, e specialmente quelle in cui ha fatto girare la testa ai difensori del Napoli, si sta affermando finalmente con regolarità ad alti livelli, condendo le sue performance a numeri importanti che in rossonero ancora non si erano visti. Oggi il futuro dello spagnolo è diviso tra il concludere con il botto questa stagione e il capire dove giocherà il prossimo anno.

Come sottolinea questa mattina il Corriere dello Sport quella in corso è sicuramente la miglior stagione della giovane carriera di Brahim Diaz. E sono semplicemente i numeri a dirlo. In 34 presenze totali, 26 da titolare, il numero dieci rossonero ha messo a segno 6 go e 4 assist, superando sia il bottino raccolto nella passata stagione (4 reti e 4 assist), sia quello della sua prima annata a Milanello (5 reti e 3 assist). E la verità è che mancano ancora due mesi di campionato e il bottino del calciatore spagnolo può crescere ulteriormente. La chiave, specialmente nelle ultime settimane, è stato il cambio di posizione a destra dove Diaz ha più libertà di movimento: può puntare l'uomo (invece di stare spalle alla porta) e prendere spazio per le sue accelerazioni. Un giocatore che tra l'altro è ben voluto anche all'interno delle mura di Milanello da compagni e staff, che al Milan ha sempre dichiarato di essere felicissimo e di trovarsi benissimo.

Nodo Real

Ma il futuro di Brahim Diaz non ha ancora certezze: per ora lo spagnolo naviga a vista ed è concentrato sugli obiettivi a breve termine con il Milan, tra campionato e Champions League. In estate scade il prestito biennale dal Real Madrid e bisognerà capire come sciogliere questo nodo: il club rossonero vuole tenere il suo numero 10 ma c'è da trattare con il club di Florentino Perez che ha fissato la sua cifra, 25 milioni di euro. Per i madrileni, dati i progressi di Diaz, non solo ci sarebbe la possibilità di far rientrare il giocatore alla base e inserirlo nelle rotazioni ma anche di creare una piccola asta. Non manca infatti chi sarebbe interessato a investire sul giocatore, specialmente dalla Premier League. Si parla nello specifico di un interesse dell'Arsenal: Mikel Arteta, allenatore spagnolo dei Gunners, ha avuto Diaz al City quando era secondo di Guardiola e vorrebbe tornare a lavorarci insieme.