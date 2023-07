CorSport - Il Milan lavora (piano piano) per Musah: il Valencia può essere convinto

vedi letture

Il Milan per Yunus Musah deve avere pazienza, questo è ormai chiaro. Una virtù già di per sè necessaria quando si fanno operazioni di mercato, nella trattativa con il club spagnolo per il centrocampista americano sta diventando cruciale. Il profilo per il centrocampo individudato da Furlani, Moncada e tutto il team mercato è quello: per arrivarci bisogna convincere la contro parte.

Fiducia

Come conferma oggi il Corriere dello Sport questa mattina (ieri la notizia QUI su MilanNews.it), il Valencia potrebbe piano piano iniziare a convincersi di lasciar partire il suo centrocampista che, peralatro al momento, sta facendo allenare a parte. I rossoneri non intendono spostarsi dalla loro offerta di 20 milioni di parte fissa e non arriverebbe ai 25 richiesti dal Valencia. Nonostante il contratto dell'americano vada in scadenza nel 2026 e non ci siano pressioni di questo tipo sul club, ve ne sono altre di tipo economico-finanziario: il Valencia ha necessità di vendere e sarà difficile, a lungo andare e anche a stretto giro di posta, dire di no a oltranza a una buona offerta portata dal club rossonero. La speranza è chiudere entro 10 giorni: c'è fiducia.

Volontà

Intanto, in favore del Milan, gioca un ruolo importantissimo la volontà del giocatore che da tempo ha fatto capire, sia ai rossoneri che al suo club, di volersi trasferire dalle parti di Milanello. Probabilmente Musah sarà fuori dall'amichevole contro l'Alaves che il Valencia giocherà domani e tra un allenamento e l'altro aspetterà il messaggio o la chiamata decisiva che possono sbloccare la trattativa. L'americano andrebbe a completare un reparto che ha bisogno di innesti e linfa nuova dopo l'addio di Tonali e l'infortunio di Bennacer. I soli arrivi di Reijnders e Loftus-Cheek non possono bastare a Stefano Pioli, a maggior ragione dopo che l'allenatore rossonero sembra intenzionato a schierare un centrocampo a tre uomini nel corso della prossima stagione.