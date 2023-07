CorSport - Il Villarreal alza il muro per Chukwueze: tutto aperto per l'attacco

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

La fase offensiva, con il centrocampo, è il reparto che il Milan si sta impegnando maggiormente a migliorare in quest'estate. Con Pulisic ormai a un passo dai rossoneri, il club pensa a come rinforzare ulteriormente la potenza di fuoco della rosa di Stefano Pioli. Un nome caldissimo rimane quello di Samuel Chukwueze ma non sarà facile: per l'attacco al vaglio tutte le possibilità.

Muro

Samuel Chukwueze, 24 enne esterno destro del Villarreal, non è una soluzione alternativa a Pulisic: il nigeriano sarà cercato anche se, come sembra. il colpo per l'americano dovesse chiudersi nelle prossime ore. Come riporta il Corriere dello Sport la dirigenza rossonera si è mossa concretamente con il Villarreal per imbastire una trattativa per il giocatore africano: la prima offerta arrivata da via Aldo Rossi recita sul cartellino 25 milioni di euro complessivi. Il sottomarino giallo sarà però molto duro da affondare: la richiesta del club rimane sui 30 milioni e, per il momento, non dovrebbe scendere. I rossoneri fanno forte affidamento sul contratto in scadenza nel 2024 che non permette agli spagnoli di tirare troppo la corda ma per il momento la situazione non si sblocca.

Prima punta

Intanto rimane centrale anche la questione della prima punta che il Milan vuole acquistare per garantire una meritata alternanza a un Giroud che non potrà essere infinito. Alvaro Morata è sicuramente un profilo che piace ma il decreto crescita non applicabile e soprattutto l'ingaggio molto elevato da 6.5 milioni rendono la trattativa complicata. Sull'attaccante pende una clausola rescissoria di 20 milioni e arrivano importanti offerte dall'Arabia Saudita. In tutto questo non va dimenticato che i rossoneri si muovono sulle tracce anche di Boulaye Dia, che la Salernitana ha recentemente riscattato proprio dal Villareal e che ha una clausola di 25 milioni attivabile solo entro il 20 luglio, e di Gianluca Scamacca, con il West Ham che però vorrebbe cedere il giocatore a titolo definitivo senza aprire al prestito.