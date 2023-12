CorSport - L'Europa League si vince a due condizioni. Gli obiettivi del Milan sul mercato

All'ora di pranzo di ieri, le palline dell'urna di Nyon hanno decretato che il Milan ai playoff di Europa League sfiderà il Rennes. Il primo passo dei rossoneri verso la conquista di una coppa mai vinta, parte dalla Francia. Una competizione in cui, sulla carta, il Diavolo può andare in fondo anche facendo bene in campionato nel contempo. Ci sono due condizioni: infortuni e mercato.

Rosa al completo

Uno dei grandi problemi del Milan in questa prima parte di stagione, inutile negarlo, sono stati gli infortuni. Pioli non ha mai veramente avuto la rosa al completo e questo, ovviamente, ha pesato molto sulle prestazioni della squadra. Oggi il Corriere dello Sport riporta le parole che Franco Baresi, ex capitano del Milan e attuale presidente onorario, ha detto ieri a margine del sorteggio di Europa League: "Si giocherà a febbraio, manca tempo, speriamo di avere la squadra al completo". Il concetto espresso è semplice: il Milan può andare avanti in Europa ma c'è bisogno di tutta la squadra a disposizione e per fortuna i playoff saranno fra due mesi. Un tempo sufficiente per recuperare giocatori a patto che si stia attenti a non perderne altri lungo il percorso. Domenica, nell'ultima di campionato, ne sono 'caduti' due.

I papabili

Il secondo elemento che potrebbe contribuire a una campagna europe vincente, è la possibilità di rinforzarsi a gennaio. Innegabile che al Milan serva un difensore: sia Kalulu che Thiaw saranno fuori a lungo termine e attualmente solo Tomori e Kjaer sono a disposizione con Pellegrino che potrebbe tornare nei pressi di Capodanno. Sul mercato la soluzione più semplice è Matteo Gabbia: dunque richiamare dal prestito al Villarreal il '99 cresciuto nel Milan. Furlani ha detto di non averne parlato ancora (LEGGI QUI) e anche l'agente aveva negato alcuni primi contatti (LEGGI QUI). Soluzione a basso costo e che garantisce un agile inserimento nel gruppo. L'altro nome in voga, al momento, è Clement Lenglet: attualmente in forza all'Aston Villa ma di proprietà del Barcellona. La soluzione ideale sarebbe il prestito con diritto ma va trovata l'intesa con i due club e non sarà facilissimo. Si punterebbe al prestito anche per Jakub Kiwior dell'Arsenal: c'è la concorrenza del Napoli ma anche la riluttanza dei Gunners a lasciarlo partire. Anche in attacco il Milan potrebbe fare qualcosa con il nome di Serhou Guirassy che rimane sotto i riflettori: ha una clausola di circa 18 milioni.