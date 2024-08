CorSport - La Roma ne chiede 35 per Abraham e strizza l'occhio a tre contropartite rossonere

Dopo aver preso Alvaro Morata per rimpiazzare il buco lasciato in estate da Olivier Giroud, il Milan non ha intenzione di fermarsi per quanto riguarda il reparto offensivo. L'idea dei rossoneri è quella di portare nella rosa di Fonseca anche un altro attaccante che possa agire da alternativa o come complemento dello spagnolo. Tra i nomi fatti quello che rimane in lizza, che piace molto al tecnico portoghese, è Tammy Abraham, centravanti della Roma.

35 milioni

Tammy Abraham ha 26 anni ed è amico fraterno del difensore rossonero Fikayo Tomori: nell'ultima stagione però non ha quasi mai giocato a causa dell'infortunio al ginocchio da cui ha dovuto recuperare. Oggi va in cerca di riscatto e di rilancio, situazioni che spesso sono favorite da un trasferimento al Milan come provano gli innesti degli ultimi anni. Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina la Roma ha messo in vendita Abraham: i giallorossi sono molto attivi sul mercato e non solo hanno preso una nuova punta (Dovbyk) ma hanno anche l'esigenza di rientrare dalle spese fatte. Sempre per questa ragione la richiesta della Roma è molto elevata: 35 milioni di euro. Una valutazione importante per un giocatore che è stato pagato 42 già tre stagioni fa ma che sicuramente non ha mantenuto le aspettative, specialmente recentemente. Il Milan non ha chiaramente intenzione di spendere così tanto per un giocatore che verrebbe principalmente a fare la riserva.

Contropartite rossonere

In tutto questo negli ultimi giorni si è fatta strada l'ipotesi, soprattutto lato Roma, di poter richiedere una contropartita tecnica al Milan per far scendere il prezzo del cartellino del centravanti inglese. L'idea numero uno, continua il CorSport, sarebbe Alexis Saelemaekers che è uno di quei giocatori in bilico nella rosa rossonera: doveva partire ma ha convinto e non poco Fonseca in questo precampionato. Il tecnico portoghese ha di fatto chiesto di trattenerlo in rosa. D'altro canto a Daniele De Rossi servirebbe un esterno di attacco e nel belga avrebbe individuato il profilo migliore: il 56 rossonero è valutato 10 milioni di euro. Tra gli altri nomi un altro esterno che può essere usato anche come attaccante Noah Okafor e anche un terzino destro come Davide Calabria.