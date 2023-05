CorSport - La tripletta di Giroud tiene vivo il Milan: con la Juve snodo decisivo

MilanNews.it

Dopo le tre sconfitte consecutive tra Champions e campionato, contro lo Spezia, il Milan è tornato al successo grazie ai tre punti ottenuti contro la Sampdoria. Il clima della serata, però, è stato un po' mesto, scrive il Corriere dello Sport: diversi vuoti sugli spalti, dettati anche dalla delusione post eliminazione dall'Europa. Ma per entrare in Champions servirà qualcosa di più di quello visto con la Samp: a partire da domenica con la Juve a Torino.

Se Leao...

Il grande rimpianto resterà Leao. Averlo nell'Euroderby nelle condizioni che il portoghese ha mostrato ieri sera, forse, la storia dell'Euroderby sarebbe cambiata. Contro l'Inter, Rafa si è accesso soltanto in un'occasione, ma davanti ad Onana ha sparato fuori i pochissimo. Anche ieri sera, Leao ha continuato a creare pericolo sulla sinistra.

Oli is back

Un'altra cose che non ha funzionato contro l'inter, ieri sera ha dato risultati positivi: Olivier Giroud. Nei due Euroderby ha fatto molta fatica, ma ieri sera è tornato al gol grazie ad una fantastica tripletta, la prima in maglia rossonera. Prezioso anche il lavoro dei compagni dietro di lui, a partire da Brahim, due assist e un gol, e Sandro Tonali, tuttofare del centrocampo del Milan.