CorSport - Leao, un po' di riposo non guasta. Ma Rafa è il vero diamante rossonero

Rafael Leao, dopo la prova poco brillante contro il Newcastle, è stato oggetto di grandi critiche, come spesso accade appena gli capita di girare a vuoto. Il portoghese non ha saputo prendere per mano la squadra nella sfida di Champions ma ora guarda già avanti e Pioli ha intezione anche di farlo riposare un po' ma senza rinunciare al suo miglior giocatore.

Pausa

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, Rafa Leao potrebbe accomodarsi in panchina nella sfida contro il Verona di sabato alle 15, valida per la quinta giornata di campioanto rossonera. Probabilmente qualcuno vorrebbe già gridare allo scandalo ma la verità è che, se dovesse arrivare l'esclusione dall'inizio contro l'Hellas, non sarebbe certo una punizione. Anche Rafa ha bisogno di tirare il fiato: come tanti suoi compagni è stato titolare in tutte le gare giocate in stagione fino a questo momento dai rossoneri. E lo ha fatto anche con buoni numeri: un assist, due gol. E' vero la prestazione con il Newcastle e in parte anche quella con l'Inter sono state sotto tono ma dei passaggi a vuoto ci possono stare se non divenntano la regola. Ed è indubbio che nelle ultime due stagioni Leao ha trovato una maggiore continuità rispetto ai primi anni.

Diamante

In tutto questo Pioli sa benissimo che Leao è il suo giocatore migliore, è il vero diamante e top player rossonero. E lo sanno benissimo anche i suoi compagni. Fikayo Tomori, additato per averlo sgridato dopo l'ormai famoso tacco contro il Newcastle (cosa effettivamente successa), ha poi parlato nel post-partita dicendo: "Rafa doveva essere più concreto? Forse sì, ma conosciamo bene le sue qualità. Ma in queste situazioni, specialmente in partite così, bisogna segnare. Lui sa bene che doveva segnare in quell’azione. Ma guardiamo avanti: sono sicuro che alla prossima occasione Rafa farà gol". I compagni si fidano totalmente delle evidenti qualità di Leao, nonostante qualche buco nell'acqua che, per inciso, capita anche ai migliori. L'importante per Leao è non demoralizzarsi e ritornare a surfare come ha dimostrato di saper fare già a partire dalla prossima: sia che parta titolare sia che subentri a gara in corso.