CorSport - Milan, crisi in standby: Pioli sceglie bene, Jovic batte un colpo. Rossoneri finalmente concreti

vedi letture

Questa mattina il Corriere dello Sport parla di un Milan che "scaccia la crisi". La vittoria con il Frosinone è importante e garantisce una continuità ai rossoneri in campionato che non si vedeva da due mesi, però è ancora presto per dire davvero se la squadra di Pioli abbia superato il momento no. Si può dire piuttosto che la crisi è stata messa in standby, in attesa di vedere se il Diavolo riesce a rimanere sulla retta via anche nelle prossime giornate. Ma intanto arriva una vittoria che è una boccata d'ossigeno.

Scelte giuste

Bisogna dirlo, le scelte iniziali di Stefano Pioli si sono rivelati vincenti. Sotto pressione, ormai da diverse settimane, e con numerosi infortuni, l'allenatore del Milan è riuscito ieri sera ad azzeccare tutte le decisioni di formazione. Alcune, c'è da dire erano obbligate, come quella di confermare Jovic in attacco che poi si è dimostrato un fattore. Altre, come quella di Theo Hernandez centrale di difesa e l'esperto Florenzi terzino per contenere Soulè, si sono rivelate decisive. Sia il laterale italiano che soprattutto il francese, adattato a difensore centrale accanto a Tomori, hanno giocato due ottime partite che hanno contribuito a far correre zero rischi a Maignan tra i suoi pali. Una sola occasione - al netto del gol su punizione - per il Frosinone, nata dall'unica sbavatura di Tomori, nel primo tempo. In un momento difficile, Pioli si è fidato dell'esperienza e ha avuto ragione. Ora anche e soprattutto per lui arriva l'esame della continuità.

Concretezza

Un altro aspetto sul quale il Milan si è finalmente dimostrato maturo, dopo che nelle settimane scorse era stato indicato come un problema, è quello della concretezza. Nella gara di San Siro, ieri sera, i rossoneri fanno tre tiri in porta e segnano tre volte. Finalmente una squadra cinica che sfrutta le occasioni che produce e lo fa anche con un certo instinct killer: infatti il primo gol di Jovic arriva pochissimi minuti dopo la più grande occasione della partita per il Frosinone, un tu per tu di Cuni con Maignan. E una volta passato in vantaggio, il Milan non si disunisce o non si schiaccia come avvenuto spesso negli ultimi due mesi ma gestisce il pallone per andare poi a colpire altre due volte. Certo non è stata una prestazione da stropicciarsi gli occhi e la strada è ancora lunga ma al Diavolo serviva soprattutto una prova concreta, per rideterminare i confini delle proprie certezze. Ora, come detto, è il tempo della continuità. Solo così si scaccerà definitivamente la crisi.