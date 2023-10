CorSport - Mirante e Giroud sfidano la carta d'identità: ritrovare parate e gol contro la Juve

La notizia dell'infortunio a Marco Sportiello ha rimescolato tutte le carte in tavola: Antonio Mirante, dopo un paio di anni di ruolo sereno da terzo portiere, è pronto a esordire dal primo minuto con la maglia del Milan, a 40 anni compiuti e contro la Juventus. Davanti ci sarà un altro "vecchietto" come Olivier Giroud, anche lui a caccia di limiti da superare.

Due anni e mezzo

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, e come aveva riportato anche MilanNews.it, nella gara contro la Juventus Antonio Mirante è pronto a fare il suo esordio dal primo minuto con la casacca rossonera. Nel corso degli ultimi minuti dell'ultima giornata dello scorso campionato contro il Verona, Mirante era entrato per una passerella ma nulla più, al di là di qualche comparsata in amichevole. L'ultima gara da titolare giocata in campionato risale a due anni e mezzo fa: era il 18 aprile 2021 e la "sua" Roma perdeva contro il Torino per 3-1 in trasferta. Un periodo non fortunatissimo l'autunno per i portieri rossoneri nella storia recente: dopo i tre infortuni di Maignan consecutivi, ora anche quello di Sportiello. Il terzo Mirante, esperto da oltre 300 gare in A ma non più con lo smalto di un tempo, dovrà vestire i panni del supereroe.

Nove partite

Dopo Mirante, il più anziano in rosa è Olivier Giroud e anche lui sarà in campo, come sempre al centro dell'attacco, contro la Juventus domenica sera. Il numero 9 francese ha compiuto 37 anni meno di un mese fa e rimane un elemento centrale della rosa di Stefano Pioli. Dopo aver cominciato alla grande la stagione con quattro gol nelle prime 3 giornate di Serie A, il francese si è arenato. Qualche volta ha fornito prestazioni comunque buone, anche senza trovare il gol: vedi gli assist con Inter e Verona o le parate con il Genoa. Però la rete non viene più gonfiata dal 1° settembre, giorno della trasferta all'Olimpico contro la Roma. Sono passate ben 9 partite. Nelle grandi occasioni Giroud ha sempre dimostrato di essere presente: sia il 9 che Pioli, che tutto l'ambiente rossonero, si augurano che possa ritrovare il feeling con la porta già da domenica sera. Ce ne è bisogno.