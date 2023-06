CorSport - Oltre Sandro: il Milan guarda in Francia e Olanda per sostituire Tonali. I nomi

Per un tifoso rossonero è sicuramente difficile da accettare ma prima o poi bisognerà farlo: Sandro Tonali non sarà più un giocatore del Milan nella prossima stagione. La dirigenza rossonera incasserà una cifra elevatissima, la più alta mai registrata nella storia del Milan, e dovrà essere brava a reinvestirla nel mercato anche per sostituire Tonali. Ecco alcuni nomi monitorati negli uffici di via Aldo Rossi.

Accordi e vecchi pallini

Secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport, il trasferimento di Daichi Kamada al Milan è solo una questione di tempo. Il giapponese ha trovato l'accordo da diverse settimane con il Milan, un quadriennale dal valore di tre milioni, ma per ragioni burocratiche legate alle iscrizioni degli agenti del nipponico all'albo italiano, la trattativa è andata avanti a rilento. Tutto però fa presagire che entro fine mese, Kamada sarà, un nuovo calciatore rossonero: ha rifiutato altri club per unirsi alla squadra di Pioli. Il suo profilo non è esattamente in sostituzione di quello di Tonali anche se può giocare in più ruoli del centrocampo, ha una vocazione più offensiva. Per questo un nome tornato in voga dopo essere stato cercato spesse volte in passato è quello di Seko Fofana. Il capitano del Lens, 28 anni, era stato vicino ai rossoneri in più di una occasione: oggi il club francese, seconda forza in Ligue 1 nel campionato appena concluso, chiede almeno 35 milioni. Un 'operazione non facile.

Olandesi

Per questo il Milan potrebbe virare più qualche opzione più vantaggiosa a livello economico e potrebbe spostare le sue mire nel campionato olandese. Il centrocampista dell'AZ Alkmaar di origini indonesiane Tijjani Reijnders è da tempo sotto la lente di ingrandimento di Moncada e della sua squadra. Il nodo è la lunghezza del suo contratto che scade nel 2027 ma il prezzo non è elevato: 20 milioni che, secondo quanto riportato, possono essere trattabili al ribasso. Un altro pofilo orange sarebbe quello di Mats Wieffer, già anche nel giro della nazionale: il centrocampista del Feyenoord interessa ai rossoneri tanto che già ci sarebbero stati degli incontri tra il club di via Aldo Rossi e l'entourage del giocatore. Prima verrà conclusa l'operazione Tonali e poi si passerà oltre alla caccia dei suoi sostituti.