CorSport - Terracciano, sì! Intesa con il Verona. Ora tutto su Brassier

vedi letture

Il Milan è pronto a piazzare il secondo rinforzo del suo mercato di gennaio. Non appena sono stati aperti i battenti del mercato di riparazione, i rossoneri hanno richiamato Matteo Gabbia dal prestito, ma ieri i dirigenti di via Aldo Rossi hanno chiuso per il primo volto nuovo di questa sessione. Si tratta di Filippo Terracciano, classe 2003 del Verona, che di mestiere può fare tante cose: dal terzino, al braccetto, fino alla mezzala.

Intesa

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, nel pomeriggio di ieri il Milan ha piazzato l'accelerata decisiva. Con le minacce di Fiorentina e Juventus sullo sfondo, ma soprattutto con l'esigenza di rinforzare la rosa decimata in difesa da infortuni e assenze di vario genere, il Diavolo ha spinto per concludere la trattativa con un Verona che aveva bisogno di vendere. L'intesa è stata trovata sulla base di un'operazione da 4.5 milioni più uno di bonus. Inoltre il Verona avrà il 10% sulla futura rivendita. Oggi Terracciano assaporerà già il campo di San Siro, dove l'Hellas sfiderà l'Inter. Nella squadra di Pioli è visto come un Florenzi più giovane: ha doti da laterale, sia a destra che sinistra, ma sa adattarsi anche come terzo o quinto di difesa. Cosa ancora più importante: gioca da mezzala. Dunque un colpo solo per le fasce e il centrocampo. In questo campionato è sceso in campo da titolare in quattordici partite.

Brassier

Rimane ancora scoperto il nervo del difensore. Il solo Gabbia non può bastare a colmare le lacune del Milan dettate dagli infortuni: l'indisponibilità di Kalulu, Thiaw e Tomori sarà sperimentata ancora per lungo tempo e serve una soluzione che possa mettere una pezza. In questo senso il nome più caldo è quello di Lilian Brassier del Brest. L'obiettivo della dirigenza rossonera, in questo frangente, è quello di far abbassare il prezzo al club francese: attualmente il prezzo del cartellino si attesterebbe sui 12 milioni di euro e il Brest non ha la stretta esigenza di vendere. L'allenatore Eric Roy ha dichiarato: "Spero che resti con noi, ma non so dare indicazioni. Certo, ci sono giocatori che non possiamo trattenere". In favore del Milan gioca anche la scadenza nel 2025, mentre ci sarà da sfidare una accessa concorrenza da tutta Europa.