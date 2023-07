Da Luka Romero a Loftus-Cheek, passando per Chukwueze e Pulisic: chi ci sarà a Milanello tra una settimana?

MilanNews.it

Mancano sette giorni all'inizio della nuova stagione rossonera. Il 10 luglio, infatti, i rossoneri si ritroveranno a Milanello per il solito raduno pre-stagione. Al centro sportivo di Carnago si rivedranno vecchie facce, come i giocatori rientranti dai prestiti, vedi Caldara, Maldini, Lazetic, Nasti e Colombo, con quest'ultimo che raggiungerà il resto della squadra più tardi a causa degli impegni con la Nazionale. Ci saranno, però, anche nuovi calciatori: inizieranno il ritiro dal primo giorno Marco Sportielllo e Ruben Loftus-Cheek, mentre Luka Romero è ancora in dubbio: il giocatore ha trovato l'accordo con il club e in settimana dovrebbe effettuare le visite mediche e firmare il contratto.

L'obiettivo della dirigenza rossonera è di aggiungere il prima possibile tasselli importanti già dai primi giorni del raduno. I nomi che piacciono e su cui si lavora sono i soliti: a centrocampo è dove Furlani, Moncada e Pioli vogliono lavorare maggiormente, interessandosi su profili giovani e futuribili come Musah e Reijnders, dopo aver ufficializzato un colpo con più esperienza come Loftus-Cheek. Tra i nomi seguiti c'è anche quello di Frattesi, per cui c'è mezza Italia interessata: la Roma possiede il 30 sulla futura rivendita, l'Inter vorrebbe inserire Mulattieri nella trattativa mentre il Milan domani si incontrerà con il club neroverde per i primi approcci ufficiali per il centrocampista classe '98.

Si lavora anche per l'esterno. Sono tre i nomi più caldi: Pulisic, Chukwueze e Adama Traore. Non solo il Milan, però, ha messo gli occhi su Christian Pulisic, esterno classe 1998 del Chelsea. Il Lione si è mosso per lo statunitense e ha fatto una ricca offerta ai Blues, quasi 25 milioni di euro, ma il giocatore dà comunque preferenza al passaggio in Italia, dove appunto lo cerca il club rossonero. Per Chukwueze c'è un accordo di massima con il giocatore ma la trattativa con il Villareal non decolla a causa dell'alta valutazione che fa il club spagnolo per il nigeriano, che è in scadenza nel 2024. L'ultimo nome, invece, è quello di Adama Traore a parametro zero: lo spagnolo è cercato anche dalla Roma ma ha comunque dato la precedenza ai rossoneri vista la qualificazione in Champions League.