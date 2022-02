Dal “deb” Florenzi a “Ringhio” Tonali: il milanismo esplode nel derby (PODCAST)

Chiamatelo senso di appartenenza, alla maglia, ai compagni, ai tifosi, all’allenatore e al progetto. Perché solo così si può descrivere ciò che è emerso nei due derby di campionato tra Milan e Inter. Gli atteggiamenti di Alessandro Florenzi all’andata e di Sandro Tonali sabato sera sono lo specchio di quanto questo gruppo sia unito e compatto, dove lo spirito e la fame di arrivare a vincere qualcosa porta i giocatori a dare sempre il massimo e a non farsi mai mettere i piedi in testa dagli avversari e dai loro atteggiamenti, spesso figli di tattiche extracampo ben studiate e che rispecchiano gli atteggiamenti delle loro panchine, con allenatori e membri dello staff pronti a scattare in campo al minimo fischio contro.

Il faccia a faccia di Tonali con Dumfries è stato molto gattusiano, dove prima viene la difesa del compagno. Il terzino dell’Inter ha cercato di fare un po’ il capo del quartiere, ma Sandro non ci è stato e ha fatto valere le sue ragioni.

L’approfondimento nel podcast.