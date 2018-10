Dal derby al derby: Gattuso vuole ripetere la storia con un giocatore insospettabile

L'ultima vittoria del Milan in un derby di campionato risale ad oltre due anni fa, precisamente al 31 gennaio 2016, quando l'undici di Mihajlovic superò i rivali per tre reti a zero, con un Diavolo lanciatissimo in classifica. Da quel momento i rossoneri raccolsero soltanto sconfitte e pareggi nelle stracittadine, ad eccezione della sfida in Coppa Italia della scorsa stagione, dove la squadra di Gattuso vinse ai tempi supplementari grazie al centro di Patrick Cutrone. Quel derby fu decisivo per il tecnico rossonero, fin lì penalizzato da risultati non soddisfacenti e brutte sconfitte. Una gara che vide risplendere la stella del numero 63, ma che fu indirizzata anche da un altro giocatore proveniente dalla panchina, Hakan Calhanoglu.

IL DERBY DI HAKAN - Il turco non aveva certamente brillato nei suoi primi mesi in rossonero, venendo poi stoppato dai problemi fisici in concomitanza con l'insediamento di Gattuso sulla panchina del Diavolo. Alcuni addirittura pensavano che l'ex Bayer Leverkusen non piacesse a Rino, paventando un eventuale addio nel mercato seguente. Niente di più falso, dato che il tecnico calabrese non mancò di tessere subito le lodi del numero 10, rimarcando le sue capacità tecniche e balistiche. Milan-Inter fu la seconda partita di Calhanoglu alla guida di Gattuso: Rino decise di inserirlo al minuto 73 al posto di Manuel Locatelli, una scelta che si rivelò decisiva soprattutto in vista dei supplementari, dove il classe '94 ruppe il ritmo e diede il là al successo milanista.

RIPETERE LA STORIA - Se analizziamo l'undici rossonero in questi due mesi, Calhanoglu è forse il giocatore apparso più in difficoltà rispetto ai compagni, ancora lontano dai fasti della seconda parte della scorsa stagione. Questo non influenzerà minimamente le scelte di Rino Gattuso, intenzionato a schierarlo titolare anche domenica, nel derby contro l'Inter. L'allenatore rossonero è consapevole che il turco, piuttosto fragile emotivamente, potrebbe svoltare da un momento all'altro il suo campionato, riprendendo appieno la strada di eccellenza. E la stracittadina, come accaduto dieci mesi or sono, potrebbe essere la giusta chiave per il nativo di Mannheim.