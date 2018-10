Dal mercato al pieno consolidamento in rossonero: Suso ai massimi livelli per la spinta decisiva al suo Milan

Ad oggi è esercizio comune tessere (a ragione) le lodi di Suso, protagonista assoluto sia al Milan che in Nazionale, dove finora non era mai riuscito a sfondare, principalmente per mancanza di occasioni. Lo spagnolo, con 710 minuti complessivi, è il giocatore rossonero più impiegato dopo Romagnoli, davanti anche a Gigio Donnarumma. Un uomo assist sopraffino, sei serviti in appena sette gare di campionato, un assoluto leader tecnico della rosa milanista. E pensare che ad inizio estate avrebbe potuto essere ceduto, in paventati scambi con giocatori ben lontani dallo splendore del nativo di Cadice. A pesare, oltre alla strenua volontà del ragazzo, è stato anche l'insediamento di Elliott, con tutte le conseguenze (positive) del caso.

LA CRESCITA - Dati alla mano, anche giudicando il grande impatto in campo, Suso si sta probabilmente esprimendo ai suoi massimi livelli. E, considerando la sua età, non c'è da stupirsi: Suso deve ancora compiere 25 anni, il che fa perfettamente capire i motivi per qualche calo di rendimento nelle scorse annate. Ora però il classe '93 ha raggiunto le vette di rendimento, mantenendo una continuità degna dei grandi giocatori. Non è un caso che lo spagnolo sia anche riuscito a sbloccarsi, ma la cosa più importante sono gli assist che partita dopo partita vengono serviti ad Higuain e compagni. Lo stesso Gattuso aveva puntato forte su questo tasto, conscio che dai piedi dell'ex Liverpool potessero nascere tante delle reti rossonere.

L'IMPORTANZA DEL DERBY - Domenica sera arriverà il derby, gara in cui Suso ha già fatto la differenza, mettendo a segno una doppietta, la sua prima in rossonero. La sfida di San Siro sarà un nuovo spartiacque della stagione del Milan e, perché no, anche in quella dello spagnolo: una prestazione di alto livello potrebbe elevarlo definitivamente tra i "grandi" ed aumentare la fiducia e la consapevolezza, sia del singolo che del gruppo. Il Milan si sta ricostruendo su più livelli, la società, i giocatori, la forza sul mercato e, passo dopo passo, dovranno tornare anche le vittorie importanti. Ecco che la stracittadina, in questa fase della stagione, potrebbe regalare quel surplus per accelerare il processo.