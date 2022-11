Dalla Francia: Aouar del Lione nome caldo per il Milan. E' in scadenza a giugno

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manca ancora parecchio al prossimo mercato estivo, ma questo è il momento per i club di tenere d'occhio quei giocatori che hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e dunque potranno trasferirsi gratis in estate. Tra questi c'è anche Houssem Aouar, centrocampista classe 1998 del Lione. E una delle squadre che lo stanno osservando con grande attenzione è il Milan.

FREE AGENT - A riferirlo è il portale francese FootMercato che spiega che il club rossonero è molto attratto dal suo status di free agent al termine di questa stagione, oltre che ovviamente dalla sue qualità tecniche. Il giocatore, dal canto suo, è alla ricerca di un club con grandi ambizioni sportive. In via Aldo Rossi, i dirigenti milanisti stanno riflettendo su Aouar e nelle prossime settimane decideranno se passare davvero all'offensiva per il giovane centrocampista francese. Oltre al Milan, sul giocatore ci sono gli occhi anche di Napoli, Betis Siviglia, Siviglia e Real Sociedad.

FUTURO INCERTO - Qualche giorno fa, Aouar è intervenuto in conferenza stampa, durante la quale però non ha risolto i tanti dubbi che ci sono intorno al suo futuro: "Una mia partenza questo inverno? Sinceramente voglio soprattutto giocare le partite. Ricordo dov'ero all'inizio della stagione. Voglio portare quello che posso a questo club".