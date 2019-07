Dalla scoperta di Wenger al Milan di Giampaolo: Bennacer è pronto per il grande salto

Nonostante la retrocessione, sono tre i giocatori dell'Empoli che si sono messi maggiormente in mostra nell'ultimo campionato: si tratta del terzino Di Lorenzo, che è andato al Napoli, e dei centrocampisti Krunic e Bennacer, i quali si ritroveranno a giocare insieme nel Milan. Se il bosniaco è stato preso ormai da diverse settimane, l'ultimo colpo di mercato dei rossoneri è proprio il regista algerino che è stato scelto come nuovo regista del Diavolo.

SCOPERTO DALL'ARSENAL - Dopo aver iniziato a giocare nelle giovanili dell'Arles-Avignon, squadra della sua città natale, nell'estate del 2015 viene notato dagli osservatori dell'Arsenal di Wenger, con i Gunners che lo acquistano e lo inseriscono nella squadra Under 23, dove diventa subito il perno centrale della squadra. Dopo un ottimo inizio a Londra, Bennacer ha avuto un calo e così il 31 gennaio 2017, ultimo giorno di calciomercato invernale, passa in prestito al Tours, squadra che militava nella seconda serie francese. Qui chiude la stagione con 16 presenze e una rete contro il Sochaux. Rientrato all'Arsenal, in estate viene ceduto a titolo definitivo all Empoli, ma i Gunners, convinti delle sue potenzialità, hanno inserito nel contratto una sorta di prelazione, vale a dire che saranno sempre loro ad avere l’ultima parola su una sua futura cessione.

ESPLOSIONE ALL'EMPOLI - In Toscana, con l'avvento di un maestro di calcio come Andreazzoli, Ismael ha la sua consacrazione: da uomo chiave del centrocampo azzurro, è infatti uno dei protagonisti della promozione in Serie B dell'Empoli. Il suo ottimo rendimento inizia ad attirare l'attenzione di diversi top club, ma alla fine l'algerino decide di restare ancora in Toscana e misurarsi per la prima volta con la Serie A con la maglia empolese. Nell'ultimo campionato, l'algerino ha raccolto 38 presenze su 39, saltando una sola partita per squalifica. Con la retrocessione, si è di fatto conclusa l'avventura di Bennacer nell'Empoli perchè uno con il suo talento non può tornare a giocare in Serie B. E sono diverse tra l'altro le squadre che lo hanno messo nel mirino, in particolare la Fiorentina, ma alla fine a spuntarla è stato il Milan che in poche ore ha praticamente chiuso la trattativa con il club toscano.

VERO REGISTA - Dopo anni di gavetta, Ismael è pronto per il grande salto ed essere guidato da un altro maestro di calcio come Giampaolo può solo aiutarlo a migliorare ancora e ad esplodere definitivamente. Dotato di un ottimo piede sinistro, è un giocatore che si muove tanto per farsi vedere dai compagni e sa dettare perfettamente i tempi a tutta la squadra. Da un punto di vista tattico, ormai si è trasformato in un regista vero e proprio davanti alla difesa, dove sa abbinare grande dinamismo e ottima tecnica visto che all'inizio della sua carriera è stato utilizzato a volte da trequartista. Il Milan si è così portato a casa un centrocampista giovane (classe 1997), di grandi potenzialità e con ancora ampi margini di miglioramento.