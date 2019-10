Dall’errore alla prodezza, Reina tira su il Milan: lo spagnolo non tradisce Giampaolo

Prima la frittata, poi la prodezza. Perché i leader rispondono così, sul campo. Pepe Reina ci ha messo del suo (nel senso buono e in quello cattivo) e alla fine è stato decisivo. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo è entrato in campo all’improvviso al posto di Donnarumma, non è stato impeccabile sulla punizione di Schone, ma si è riscattato al novantesimo parandogli un rigore.

DECISIVO - I tifosi rossoneri hanno cominciato a contestare praticamente subito e ovviamente si sono inferociti dopo il gol subito. Ma Reina, colpevole sul tiro tutt’altro che irresistibile di Schone, non è il tipo che si impressiona. E così, al 93esimo, si è superato disinnescando il penalty del giocatore danese. Dopo essersi pronunciato, in settimana, a favore di Giampaolo, l’estremo difensore milanista aveva un pezzo del destino dell’allenatore nei guantoni e non ha tradito.

AFFIDABILE - Pepe ha blindato il terzo successo stagionale del Milan e regalato un po’ di aria pura ai compagni. Donnarumma resta l’indiscusso titolare, ma Reina è un portiere affidabile e l’ha dimostrato anche ieri, reagendo con personalità dopo l’errore grave. Poteva spingere i rossoneri veramente in basso, invece li ha tirati su.