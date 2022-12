De Ketelaere, da Dubai si riparte. Il belga in ritiro con la squadra per svoltare

MilanNews.it

Nella tarda serata araba di ieri sera, qualche ora dopo la sconfitta subita dal Milan in amichevole contro l'Arsenal per 2-1, Charles De Ketelaere è atterrato a Dubai e ha raggiunto il ritiro dei rossoneri. Dalla capitale degli Emirati Arabi Uniti deve ripartire la stagione del belga su cui il Milan continua giustamente a credere.

Autunno non indimenticabile

Quando, a fine luglio, De Ketelaere è atterrato a Milano per firmare con il club rossonero sicuramente si immaginava e avrebbe voluto dei mesi iniziali diversi e un percorso meno complicato. Invece il cambio di paese, di campionato, di pressioni si è fatto sentire. Non subito, con il giovane 2001 belga che ha fatto vedere nelle sue prime comparsate in campo buoni spunti e colpi interessanti. Con il passare delle partite però De Ketelaere è sembrato rimanere un po' chiuso in se stesso, forse anche a causa di un gol che non è ancora riuscito a trovare e che potrebbe sbloccare la situazione che sembra principalmente di natura mentale. Così, arrivati al 13 novembre, ultima gara prima del Mondiale, il bottino in maglia rossonera di Charles ammonta a un assist e zero gol, oltre che una titolarità, che a inizio anno sembrava questione di tempo, ormai perduta. A mettere il coltello nella piaga ci ha pensato il Mondiale in Qatar: solo quindici minuti nell'avventura fallimentare del Belgio ai Mondiali, eliminato dopo i gironi.

2023 di ripartenza

Ieri sera De Ketelaere ha raggiunto il Milan nel ritiro di Dubai e oggi, in questi minuti, è già sceso in campo per la seduta pomeridiana di allenamento che la squadra sta tenendo agli ordini di Stefano Pioli presso il Dubai Police Club Stadium. L'esperienza negli Emirati Arabi deve segnare l'inizio della svolta del giovane calciatore belga che da oggi lancia la sua rincorsa verso la partita con la Salernitana del prossimo 4 gennaio. Charles ha dalla sua un ambiente, quello del club, dello staff e dei compagni, che crede totalmente in lui ed è disposto ad aspettarlo, visto anche l'investimento fatto. Logicamente però meno l'attesa dura, meglio è per tutti. Per il Milan e Pioli che finalmente si ritroverebbero un giocatore pronto a essere decisivo, per De Ketelaere che una volta sbloccato, con i mezzi tecnici che ha fatto intravedere, potrebbe inziare a dare continuità al suo rendimento. Dubai è importante, queste ultime settimane di dicembre sono importanti. Il tempo ci dirà se il 2023 di Charles De Ketelaere sarà l'anno della svolta.