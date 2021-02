Donnarumma a Sky: "Obiettivo Champions, ma non dobbiamo accontentarci. Rinnovo? Sono sereno"

Intervistato da Sky, Gigio Donnarumma ha rilasciato queste dichiarazioni:

Sul derby: "Sarà una bella emozione, era da tanto che non si vedeva un derby con questa classifica. Siamo tutti entusiasti e consapevoli, proveremo a fare una grandissima partita per provare a portare a casa il risultato. Credo che faremo una grande partita e se chiudo gli occhi spero che Ibra decida questa gara".

Sul momento del Milan: "Dopo il lockdown, dopo la gara con la Juve, abbiamo capito che potevamo svoltare e da lì è nato tutto. Con mister Pioli lavoriamo bene, stiamo bene in campo, lavoriamo tanto sulla fase difensiva che è stata uno degli aspetti principali in questo anno, adesso dobbiamo continuare a lavorare perché non abbiamo fatto ancora nulla, manca ancora tanto e speriamo di continuare a divertirci".

Sul suo momento: "Se è il momento più bello della mia carriera? Dopo la Supercoppa contro la Juve, sì. Quello è stato un momento incredibile, il primo trofeo con il Milan, indimenticabile. Ma questo è uno dei momenti più belli".

Sul Milan attuale: "Sicuramente siamo più squadra. Non so se è il Milan più forte ma ora siamo più squadra, stiamo bene insieme, ci divertiamo e siamo un grande gruppo. Penso che questa sia la cosa fondamentale per puntare in alto"

Sullo scudetto: "È un Milan che può lottare per lo scudetto, che non si deve accontentare. Il nostro obiettivo è la Champions, però i calcoli li faremo alla fine".

Sulla Champions: "È un sogno giocarla, tornare lì significherebbe portare il Milan dove merita".

Su Ibra: "Ibra è un campione, non molla mai, aiuta tutti. È il primo a venire al campo e l’ultimo ad andare via. È un esempio per tutti, ci sta dando una grande mano anche su questo".

Sulla sua crescita: "A volte sbagliavo negli atteggiamenti in campo, ma fa parte dell’esperienza, ero ancora ragazzino. Ora sono molto più maturo, miglioro partita dopo partita. Più si va avanti e più si matura e penso che sono sulla strada giusta".

Sul rinnovo: "Come vivo questa fase? Serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al Milan. Sono tranquillo, cerco di dare sempre il massimo e dare sempre una mano ai miei compagni, allenandomi al 100% e dando tutto per questa maglia".