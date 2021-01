Donnarumma e Calhanoglu, ci siamo. Rinnovi vicini, si vuole chiudere in tempi brevi

Manca ancora l'ultima curva, quella decisiva, ma le trattative per i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu sono entrate nella fase finale. La volontà di proseguire insieme c'è sempre stata, anche in quelle parentesi che apparivano come le più "difficili". Decisamente più faticosa la contrattazione del prolungamento del fantasista turco, agevolata però dalla motivazione del ragazzo di continuare la sua carriera in rossonero. Su Gigio invece non ci sono stati mai dubbi di sorta: il Milan ha mostrato sempre una certa tranquillità, sapendo di poter contare sulla ferrea volontà del portiere.

SI VUOLE CHIUDERE - Non ci sono ancora le firme, il che induce alla classica prudenza circostanziale, ma è ormai evidente che all'accordo manca sempre meno. Le parti sono intenzionate a chiudere nel più breve tempo possibile, senza protrarre i discorsi troppo in là, quando la scadenza sarà sempre più vicina. Il Milan ha lavorato a lungo a questi rinnovi, tant'è che inizialmente si pensava di poterli sistema già in estate, salvo poi posticipare il tutto ai mesi successivi, complici i tanti impegni della squadra a settembre e la necessità di dedicare tempo e risorse alle operazioni in entrata (soprattutto Tonali e Diaz).

LE LUNGHE TRATTATIVE - Nonostante un contratto in scadenza, sia Donnarumma sia Calhanoglu hanno fin qui disputato una stagione super, a dimostrazione di una professionalità incredibile, ma anche del buon lavoro della dirigenza, in grado di rassicurare i giocatori anche in ottica futura. Rinnovi del genere non si possono apparecchiare in poche settimane, motivo per cui Maldini e Massara sono impegnati da mesi in attesa della (vicina) fumata bianca. Gli ultimi dettagli sono ovviamente economici, ma la distanza è facilmente colmabile. Il percorso è stato lento e non senza insidie, tuttavia la meta è visibile e porterà ad un lunga progettualità con i due pilastri.