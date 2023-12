Dopo Camarda ecco Comotto. Un'amicizia nata nel Milan a suon di gol sognando... il Milan dei grandi

Francesco Camarda è diventato, un mesetto fa più o meno, il più giovane calciatore nella storia a esordire in Serie A; nel settore giovanile del Milan, però, ci sono tanti ragazzi molto interessanti che spingono per seguire le orme dell'attaccante classe 2008. L'ultimo in ordine di tempo è Christian Comotto, centrocampista 15enne che ha trovato proprio mercoledì scorso l'esordio in Youth League contro il Newcastle, nell'ultima giornata del girone vinto dalla squadra di Abate.

Comotto è figlio d'arte (il papà è Gianluca Comotto, ex Fiorentina e Torino tra le altre) e, proprio come Camarda, gioca ormai da diversi anni da sotto età; in questa stagione è uno dei simbolo del Milan Under-17 (lui è 2008), avendo già realizzato 8 gol in 11 presenze. Bravo con entrambi i piedi, dotato di visione di gioco e di un buona creatività per pescare i compagni in profondità, è abile nell'agire anche negli ultimi 20 metri, caratteristiche che lo rendono capace di muoversi anche in posizioni più avanzate.

E chissà che in futuro, sempre con la maglia del Milan addosso, i due classe 2008 più noti del settore giovanile rossonero possano ritrovarsi a giocare insieme... D'altronde, è stata proprio la presenza di Camarda a invogliare Comotto, ad appena 12 anni, a preferire il Milan nonostante un accordo praticamente già raggiunto con l'Inter; tra i due, successivamente, si è creato anche un forte legame di amicizia, sfociato in un anno insieme sui prati di gioco e in una quotidianità respirata, sin dal 2020, fuori dai campi. Con la naturale ambizione per due talenti così di arrivare a giocare insieme in Prima Squadra.