Dopo Maldini, ecco Gazidis: se Elliott vuole una cosa la ottiene

Per completare l’organigramma rossonero mancava solo la figura dell’amministratore delegato e ora questa poltrona in via Aldo Rossi ha il suo nuovo proprietario: si tratta di Ivan Gazidis che inizierà a lavorare ufficialmente per il club rossonero a partire dal 1° dicembre 2018. Con lui, il Milan acquisisce un manager di livello mondiale, dal brillante profilo internazionale e con un track record sportivo e di business di successo.

LA FORZA DI ELLIOTT - Gazidis è stato voluto fortemente da Elliott, che ancora una volta ha dimostrato che se vuole una cosa la ottiene: è successo per esempio con Paolo Maldini, il cui ritorno è stato voluto fortemente dal fondo americano di Paul Singer, e ora con l’attuale dirigente dell’Arsenal, che grazie al suo lavoro fuori dal campo ha saputo in pochi anni raddoppiare il fatturato dei Gunners fino a superare i 400 milioni di sterline. Al Milan dovrà fare la stessa cosa, quindi aumentare gli introiti provenienti per esempio dagli sponsor, proprio come è successo all’Arsenal: se nella stagione 2009-2010, quando è arrivato Gazidis, il club londinese riceveva 5,5 milioni di sterline da Fly Emirates, a partire da quest’anno incassa ben 40 milioni di sterline dalla compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai.

FATTURATO DA TOP CLUB - Come a Londra, anche a Milano il nuovo ad milanista dovrà avviare nuovi progetti mirati alla crescita del club che, per tornare competitivo in campo, dovrà ritornare ad avere ricavi da top club. Qualche giorno fa, Paolo Scaroni, presidente rossonero, ha spiegato che il fatturato del Milan è fermo ormai da troppi anni e quindi Gazidis avrà il compito di ripetere l’ottimo lavoro fatto all’Arsenal e aiutare il club di via Aldo Rossi a tornare dove merita.