Elogio ai Santi Francesi del Milan: non sono così male... (PODCAST)

La 16esima edizione di X-Factor è stata vinta dai Santi Francesi, duo il cui nome deriva da una sorta di crasi tra i cognomi dei componenti Alessandro De Santis (cantante e chitarrista) e Mario Francese (corista, tastierista e bassista), con l’inedito singolo "Non è così male".

E quale migliore occasione di ribadire quanto non fossero così male tutti i santi (tanti) francesi del Milan di Pioli che hanno scritto e stanno scrivendo bellissime pagine di storia rossonera?

Olivier Giroud era vecchio e segnava poco: e invece... Non è così male! Attaccante decisivo e campione assoluto.

Theo Hernandez era un bad boy che non sapeva palleggiare: e invece... Non è così male! Il miglior terzino sinistro del mondo.

Pierre Kalulu non lo conosceva nessuno: e invece... Non è così male! Tra i giovani centrali più interessanti del calcio europeo.

Mike Maignan non era all'altezza di Gigio Donnarumma: e invece... Non è così male! Tra i più forti portieri del mondo.

Nel podcast odierno approfondiamo la questione elogiando... i Santi Francesi del Milan! Clicca sul banner per ascoltarlo!