Energia positiva per questo Milan: Chukwueze vive un magic moment ed è una risorsa da sfruttare

E' ancora amara e difficile da digerire la sconfitta a San Siro in Europa League contro la Roma, con un Milan che è apparso purtroppo spento, scarico di idee e lampi di luce. Un bagliore di energia però c'è stato: l'ingresso in campo di Samuel Chukwueze a 10 minuti dal termine, protagonista infatti della miglior palla gol creata dal Milan, la traversa di Giroud su assist proprio del nigeriano. Dedichiamo a Samuel questo speciale focus di oggi.

Energia positiva per il Milan: Chukwu è una risorsa importante

Dopo un avvio di stagione complicato in un campionato nuovo e ancora tutto da scoprire, partita dopo partita sta finalmente ingranando la giusta marcia Samuel Chukwueze, protagonista in positivo delle ultime partite dei rossoneri. Nella recente sfida contro la Roma, l'esterno classe 1999 è subentrato a Pulisic nel finale di gara, rendendosi subito pericosolo grazie alle sue serpentine in dribbling, vero marchio di fabbrica. L'occasione più clamorosa della partita dei rossoneri è arrivata propria grazie a una meravigliosa giocata di Chukwueze, che dopo aver saltato quasi tutta la linea difensiva romanista, con ripetuti dribbling nello stretto è stato molto lucido nel servire davanti alla porta di Svilar, Oliver Giroud. Il francese però sbaglia con il piede debole indirizzando la palla contro la parte alta della traversa. Anche in vista della gara di ritorno, in programma giovedì 18 aprile a Roma, Stefano Pioli dovrà e potrà contare nuovamente sull'apporto dell'esterno nigeriano, in questo momento protagonista di un ottimo momento di forma e fiducia.

Gol e assist: i numeri possono e devono migliorare ancora

Non può definirsi esaltante e particolarmente positivo il rendimento in ottica gol e assist di Chukwueze finora, complici anche diversi infortuni, un periodo di ambientamento particolarmente lungo e anche, bisogna dirlo, una super stagione di Pulisic proprio nel ruolo del nigeriano. Attualmente, questi i numeri dell'ex Villareal al suo primo anno al Milan: 3 reti, 2 assist e la voglia di giocare un finale di stagione da protagonista.