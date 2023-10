Ennesima scossa nel calcio italiano. Ma ci sono tanti modi per ripartire: uno è il modello Milan

La non qualificazione a due Mondiali di fila, la difficoltà nella cessione dei diritti TV, la non praticabilità delle riforme più o meno avviate, le indagini sui singoli calciatori per casi di scommesse vietate: tante scosse, negli ultimi anni, hanno colpito e stanno colpendo il calcio italiano. Sarebbe eccessivo, in questa sede, dilungarsi proponendo le (tante) soluzioni ai (tanti) problemi, ma qualcosa in generale si può consigliare: tentare di seguire i modelli virtuosi in ogni ambito di questo sport, sia lato istituzionale che sportivo.

E il Milan sarebbe un modello interessante per molte società di calcio italiane, piene di debiti e in continua difficoltà economica. Il Club rossonero, infatti, 17 anni dopo l’ultima volta (era il 2006 e il patron era Silvio Berlusconi), chiuderà il bilancio in attivo di 6 milioni di euro; il tutto verrà ufficializzato nel Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre, ma sarà solo una formalità: le casse rossonere, così come i risultati del campo, sorridono e regalano sorrisi. E la cosa più rivoluzionaria nel calcio tricolore è che questi 'conti a posto' stanno anche portando ad un miglioramento costante della competitività e dei risultati sul campo. Un ossimoro per molti, la strada giusta per pochi.Gerry Cardinale, tra l'altro, non ha intenzione di fermarsi qui. A dare ulteriore slancio al modello Milan ci sarà il nuovo stadio rossonero, la cui proposta di variante urbanistica necessaria per proseguire nel progetto elaborato sull’area San Francesco in San Donato Milanese è stata recentemente presentata e del quale ha parlato, con toni molto fiduciosi, il presidente Scaroni a Sky: "Vogliamo fare lo stadio più bello del mondo. Sarà un impianto da 70 mila spettatori ed ecofriendly. Vogliamo portare valore ad un'area isolata e persa. Sarà un investimento miliardario, ci sarà una parte di capitali propri, circa un terzo del valore della costruzione, e due terzi di denaro preso a prestito Nei nostri piani la prima partita sarà all'inizio della stagione 2028-2029. Quindi luglio-agosto 2028".