ESCLUSIVA MN - Hubner: "Donnarumma non può più fare certi errori. Ho fiducia in Gattuso, ma servono i risultati"

Per commentare il momento del Milan dopo la sconfitta nel derby contro l'Inter, la redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva l'ex bomber Dario Hubner. Ecco le sue parole sulla squadra di Rino Gattuso:

Sig. Hubner, domenica nel derby c'è stato un netto passo indietro dei rossoneri. Come si spiega una prestazione così deludente del Milan?

"Il derby è sempre una partita particolare. Spiegare la brutta prestazione del Diavolo da fuori è quasi impossibile. Gattuso ha visto la squadra tutta la settimana e ha messo in campo i migliori undici. Se poi chi gioca non rende come dovrebbe, l'allenatore non può farci molto. E' stata una partita incolore del Milan che ha meritato di perdere. Il gol dell'Inter è arrivato al 92' e quindi ha lasciato un po' di amaro in bocca, ma i nerazzurri hanno meritato di vincere la partita".

Sul gol di Icardi, in molti hanno dato la colpa a Donnarumma, mentre Gattuso ha spiegato che l'errore è di tutta la linea difensiva milanista. Lei cosa ne pensa?

"Donnarumma, dopo il rinnovo con il Milan di un anno fa, è diventato il portiere più pagato in Europa e quindi certi errori non può più farli. Se avesse avuto ancora il contratto di due anni fa, tutti avrebbero detto che era giovane e sarebbero passati sopra questo errore. Ora però prende parecchi milioni di euro all'anno e quindi non sono più accettabili errori di questo tipo. Gigio è uno dei migliori portieri d'Europa, ha tempo per migliorare, ma con un contratto del genere non può sbagliare".

Dopo la sconfitta nel derby, sembra essere tornata a traballare la panchina di Rino Gattuso. Secondo lei rischia davvero l'esonero?

"Con la nuova società sono cambiati i programmi del Milan. Ogni allenatore, senza i risultati, rischia l'esonero, quindi anche Gattuso, che sta comunque lavorando molto bene, ha bisogno di risultati positivi per restare al suo posto. Io ho grande fiducia in Rino, può dare tanto alla squadra, anche se poi non dobbiamo dimenticare che alla fine in campo vanno sempre i giocatori".

Tra i giocatori che stanno trovando maggiore difficoltà in questa prima parte di stagione c'è Bakayoko. Che idea si è fatto del centrocampista francese?

"Credo sia soprattutto una questione di adattamento al calcio italiano che è completamente diverso da quello inglese. Ci vuole un po' di tempo. Se poi un giocatore va in una squadra con meccanismi già oliati, è più facile l'inserimento, mentre è più complicato farlo in una squadra che deve essere costruita con diversi giocatori nuovi".

Domani si torna subito in campo in Europa League. Che partita sarà contro il Betis?

"Il Betis sta facendo bene da diversi anni. Sarà un bel test per il Milan che deve fare un po' come la Roma ieri sera, cioè dimenticare la sconfitta in campionato, ripartire da zero e dimostrare di essere all'altezza. I giallorossi lo hanno fatto, ora tocca ai rossoneri che non devono pensare alla prossima sfida di campionato, al turnover o ad altre questioni, ma devono pensare solo a vincere la partita di domani contro il Betis per dimenticare il derby".