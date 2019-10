Esterno o punta, Leao gioca (anche Suso). Dubbio Piatek-Rebic-Calha: in tre per una maglia

Tutto deciso... dalla difesa al centrocampo. In attacco, invece, i giochi sono ancora aperti. Stefano Pioli, infatti, non ha ancora sciolto le riserve sul tridente offensivo che scenderà in campo dal primo minuto nella sfida contro il Lecce. Una, anzi, due le certezze: Rafa Leao e Suso giocheranno dall’inizio.

LEAO GIOCA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giovane portoghese è centrale nel progetto del nuovo allenatore rossonero. Centravanti o esterno, poco importa: i tifosi lo vogliono in campo. “Per ora è una prima punta - ha dichiarato Pioli in conferenza stampa - per fare l’esterno dovrà aumentare il suo bagaglio tecnico”. Eppure, questa sera Leao potrebbe ancora ritrovarsi lì, sul binario mancino, anche per dare a Piatek una chance di riprendersi, di uscire dall’ombra.

IN TRE PER UN POSTO - I primi mesi di questa stagione sono stati pessimi per il Pistolero (solo due gol, entrambi su rigore), però metterlo da parte non è semplice. Kris potrebbe giocare contro il Lecce, ma c’è un’altra possibilità: Rebic titolare, Leao al centro e Suso a destra. Occhio anche a Calhanoglu, che potrebbe avere una chance dall’inizio: col turco nel tridente - scrive la Gazzetta - Theo Hernandez avrebbe ancora più libertà.