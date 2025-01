Falso nove oppure ala? Rashford è un attaccante moderno: il focus tecnico-tattico sull'inglese

E' il grande obiettivo di mercato, difficile, questo sì, ma la dirigenza rossonera è davvero al lavoro per regalare Marcus Rashford a mister Sergio Conceiçao. La batteria di attaccanti in casa Milan non è in crisi numerico, con Leao e Pulisic leader tecnici e Morata e Abraham pronti a insaccare più gol possibili. Le situazioni di Chukwueze e Okafor però restano in bilico, e il loro futuro potrebbe presto esser lontano da Milanello. La soluzione? Rashford è in collisione di rotta con il Manchester United, un'opportunità da non farsi sfuggire: ecco il focus tecnico-tattico sul centravanti inglese che piace tanto al Milan.

Falso nove o esterno alla Leao? I numeri di Rashford

Rashford è un attaccante moderno, totale in grado di poter svoltare su tutto il fronte offensivo. Sì, l'inglese nel corso delle sue stagioni in Premier ha spesso giocato come punta centrale segnando la bellezza di 59 gol, ma anche come esterno d'attacco il classe 1997 è stato decisivo sotto porta. In 222 presenze da laterale offensivo (alla Leao diciamo) Rashford con la maglia dello United ha siglato 69 gol e messo a referto 36 assist. Inoltre, anche sul versante opposto, quello di destra ha potuto incidere con 13 reti in 50 presenze. Verrebbe da dire che sia un "doppione" Di Leao? Non proprio. Le caratteristiche sono simili, anche la struttura fisica e modo di stare in campo, ma l'inglese rispetto al nostro numero 10 è più attaccante e in grado di riempire maggiormente l'area di rigore. Le 6 reti realizzate da Morata e Abraham finora sono davvero troppo poche considerando le 28 gare già disputate dai rossoneri, e l’altalenante rendimento di Leao in questi ultimi mesi lascia il peso offensivo quasi esclusivamente sulle spalle di Pulisic. Da qui nasce l'idea, appunto di Marcus Rashford in rossonero.

Un tridente di qualità (e di soluzioni)

Una mossa molto interessante potrebbe essere quella di vedere un Milan con Morata centravanti, Rashford o Leao sulla sinistra e Pulisic sulla destra . La struttura della linea mediana non dovrebbe essere troppo diversa da quella attuale (al netto degli sviluppi del mercato): confermati gli imprescindibili Fofana e Reijnders, con Musah, Bennancer e Loftus Cheek a completare il reparto nei due posti disponibili. Restano quindi da attendere ulteriori sviluppi per una trattativa difficile ma non impossibile, e che chissà, dopo la recente conquista della Supercoppa potrà regalare altri sorrisi al popolo rossonero, schierato con un sonoro "Sì" Per il possibile sbarco a Milanello di Rashford.