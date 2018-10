Flop o solo questione di tempo? Il mercato di Elliott non decolla: Higuain a parte, i nuovi faticano

Tutti rimandati. Tutti tranne uno, ovviamente. Perché Gonzalo Higuain è l’unico, fin qui, ad aver dato un senso alle scelte di mercato effettuate da Leonardo e soci. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, nessuno dei giocatori arrivati in estate - Pipita a parte - è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all’interno dell’undici titolare di Gennaro Gattuso.

FATICA - È ancora presto, ovviamente, per parlare di mercato flop, ma - come si dice - se il buon giorno si vede dal mattino... Una cosa è certa: al momento, rispetto alla formazione che ha concluso al sesto posto la scorso campionato, c’è stato solo l’avvicendamento tra Higuain e Cutrone (quest’ultimo, tra l’altro, uno dei migliori del Milan 2017-18). Degli altri non v’è traccia, se non per alcune sporadiche apparizioni. Insomma, i rinforzi estivi stanno faticando e non poco a mettere in dubbio la titolarità di chi c’era già prima.

DELUSIONE - Caldara (una sola presenza per lui) non è ancora giudicabile visti i problemi fisici che lo hanno tormentato in questa primissima parte di stagione, mentre Bakayoko continua a non convincere. Un problema per Gattuso, che sperava di aver trovato una valida alternativa al titolatissimo Kessié. Alti e bassi per Castillejo, tornato nell’ombra dopo l’exploit con il Sassuolo, poche chance per Laxalt, che in molti vorrebbero vedere in campo con maggiore frequenza.