FOCUS MN - Alla scoperta di Yacine Adli, il nuovo obiettivo del Milan

Il Milan prosegue la ricerca di rinforzi per sul mercato. I profili accostati finora ai rossoneri sono tutti nomi di giocatori piuttosto esperti, ma i dirigenti di via Aldo Rossi tengono d'occhio anche alcuni giovani talenti che possono giocare da trequartisti, come per esempio Yacine Adli del Bordeaux. Non sarà facile arrivare a lui perchè la richiesta della società transalpina è piuttosto importante (10 milioni di euro), però il giocatore piace parecchio a Casa Milan e quindi non va tolto dalla lista di Maldini e Massara.

CARRIERA - Nato a Vitry-sur-Seine, comune situato nel dipartimento della Valle della Marna nella regione dell'Île-de-France, Adli è cresciuto nel settore giovanile del PSG prima di esordire in prima squadra il 19 maggio 2018 a 17 anni, 9 mesi e 20 giorni in un match di campionato francese contro il Caen: l'allora tecnico dei parigini Unay Emery lo mise in campo all'83' al posto di Nkunku (0-0 il risultato finale). Nella prima parte della stagione successiva, con l'arrivo in panchina di Tuchel, non trova più spazio e così il 31 gennaio 2019 passa a titolo definitivo al Bordeaux per 5,5 milioni di euro. Qui inizia di fatto la scalata di Adli che in due anni e mezzo con la maglia della società girondina raccoglie ben 69 presenze (in tutte le competizioni) e attira l'attenzione di diversi top club, come Milan, Tottenham, Arsenal e Lille.

CARATTERISTICHE - Si tratta di un centrocampista molto duttile visto che può ricoprire praticamente tutti i ruoli in mezzo al campo. Adli è stato paragonato in patria ad Adrien Rabiot (gli assomiglia anche fisicamente), ma rispetto al giocatore della Juventus ha caratteristiche più offensive e per questo il meglio lo dà dietro le punte. E' dinamico, dotato di un buon dribbling e di un'ottima visione di gioco, è molto bravo anche negli inserimenti senza palla. Nella prima gara ufficiale di questa stagione, il tecnico del Bordeaux, Vladimir Petkovic, lo ha schierato trequartista in un 4-2-3-1, cioè lo stesso modulo che usa il Milan di Pioli.