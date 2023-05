FOCUS MN - Bennacer out 6 mesi, il Milan corre al riparo: occhi sulla qualità e sulla fisicità di Loftus-Cheek

MilanNews.it

La stagione del Milan sta giungendo al termine e negli ultimi giorni a Milanello ci sono stati due avvenimenti che sicuramente non hanno fatto piacere. Il primo, ovviamente, è l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Inter; il secondo, invece, è il grave infortunio di Ismael Bennacer, comunicato dal Milan sul proprio sito ufficiale: "AC Milan comunica che questa mattina, a Lione, Ismaël Bennacer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro. La riparazione della lesione condrale è stata eseguita con successo dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet alla presenza del Responsabile dell'Area Medica rossonera Stefano Mazzoni. I tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi". Stefano Pioli, dunque, ha perso per questo finale di stagione uno dei protagonisti di questa annata, e forse, la definitiva esplosione dell'algerino è stata la nota più positiva tra tutte.



Il profilo adatto

Come comunicato dal Milan, i tempi di recupero si stimano in almeno 6 mesi. Stop, dunque, che durerà almeno fino a novembre e, successivamente, ci sarà la Coppa d'Africa, dove l'algerino è tra i migliori giocatori della propria nazionale. Per questo, in casa Milan si cercano delle alternative valide per sostituire Bennacer, ma anche il mai sostituito Franck Kessie. E proprio da qui nasce l'interesse per Ruben Loftus-Cheek, centrocampista di proprietà del Chelsea, che possiederà il cartellino del giocatore fino al 30 giugno 2024.

Il Milan, in questa stagione, ha già affrontato due volte il giocatore, nelle due gare dei gironi di Champions League. In entrambe le occasioni, il classe '96 ha impressionato tutti sia per le sue doti fisiche, ma anche per la sua qualità e visione di gioco. Un profilo che la diriganza rossonero ha messo sottocchio anche per dare centimetri in mezzo al campo, caratteristica che nella stagione in corso è mancata molto alla squadra di Pioli. Qualità, però, che potrà servire anche sui calci piazzati, sia a favore, ma anche contro: il centrocampista inglese è alto 191 cm; diventerebbe, dunque, uno dei giocatori più alti della rosa.