FOCUS MN - Milan, i titolari hanno saltato 64 partite in 25 giornate: i dettagli

Non è una scusa. Il problema infortuni, a Milanello, sta diventando un vero e proprio bollettino di guerra, soprattutto poiché il club di Via Aldo Rossi sta vivendo uno dei momenti più intensi e decisivi della stagione. Anche mister Stefano Pioli, che ieri contro l’Udinese non ha potuto contare su Ibrahimovic, Mandzukic, Calhanoglu e Bennacer, e ha perso Tonali a fine primo tempo, ha iniziato a percepire le prime difficoltà: “Preoccupato per gli infortuni sì, perché è un momento decisivo per il campionato e per l’Europa League. C’è bisogno di energie e di qualità diverse. Oggi non potevamo fare queste scelte”. E’ una stagione molto sfortunata per il Milan, sotto questo punto di vista che, oltre al grande numero di legni colpiti in questa stagione in campionato - ben 16 - deve guardare anche la mole di infortuni. Considerando l’undici tipo (Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo, Bennacer, Kessiè, Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic, Ibrahimovic) e quelle che dovevano essere le primissime riserve (Tonali, Diaz, Leao e Mandzukic), complessivamente hanno saltato ben sessantaquattro (64) partite di Serie A, tenendo conto solo ed esclusivamente di infortuni di varia natura, positività al Covid-19, falsi positivi e altre diverse indisponibilità (escluse le squalifiche).

Di seguito la lista degli indisponibili durante il corso della stagione:

Donnarumma: 1 partita (Falso positivo al Covid-19)

Romagnoli: 4 (3 per lesione muscolare + 1 per un problema muscolare)

Kjaer: 7 (5 per una rottura delle fibre muscolari + 2 per un problema al bicipite femorale)

Bennacer: 14 (2 per affaticamento muscolare + 8 per un problema al bicipite femorale + 3 per un infortunio muscolare + 1 per febbre)

Tonali: 1 (Infiammazione della borsa sinoviale)

Calhanoglu: 4 (2 per positività al Covid-19 + 1 per un risentimento muscolare al flessore sinistro + 1 per scelta tecnica)

Diaz: 4 (Problema ai flessori della coscia sinistra)

Rebic: 8 (3 per lussazione del gomito sinistro + 1 per un problema al piede + 3 per Covid + 1 per un problema al tendine rotuleo)

Saelemaekers: 3 (1 per un virus intestinale + 3 per un problema muscolare al bicipite femorale)

Leao: 4 (1 per positività al Covid-19 + 3 per un problema al bicipite femorale)

Ibra: 11 (2 per positività al Covid-19 + 4 per problema al bicipite femorale + 4 per un problema al polpaccio + 1 per un problema agli adduttori)

Mandzukic: 3 (Lesione muscolare)