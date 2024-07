Fofana al Milan: l’eliminazione dall’Europeo avvicina la stretta finale. Il punto

Il Milan ha - in realtà già da un paio di settimane - scelto l'uomo ideale per regalare a Fonseca un centrocampista con caratteristiche difensive. Si tratta di Youssouf Fofana, mediano classe 1999 che, nella serata di ieri, ha concluso l'Europeo con la Francia a causa della eliminazione contro la Spagna di Alvaro Morata. In questi giorni, il franco-ivoriano osserverà qualche meritata ora di riposo, nella quale, però, deciderà il suo prossimo futuro.

Le cifre

Innanzitutto, c'è da fornire un dettaglio importante: Fofana ha il contratto in scadenza con il Monaco a giugno 2025. Gli rimane, dunque, solo una stagione nel Principato ed è ovvio che quella attuale sia la sessione giusta per la cessione. Proprio a causa di questo unico anno di contratto, il Monaco non può permettersi di chiedere 25 milioni di euro, sempre meno, tra l'altro, dei 30 proposti dal Nottingham Forest un anno fa. Il Milan, di conseguenza, punta a chiudere sotto i 20 milioni di euro.

Cosa manca

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan avrebbe trovato l'accordo con Fofana: gli affiderebbe le chiavi del centrocampo rossonero, potendolo posizionare sia da mediano nel 4-2-3-1 che da vertice basso davanti alla difesa in un centrocampo a tre. Ora bisognerà andare a trattare con il Monaco, puntando, come si é già anticipato, sia sul solo anno di contratto rimasto che sulla voglia di Fofana di trasferirsi in rossonero. Sono i giorni della stretta finale.