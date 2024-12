Fonseca a Italia 1: "Siamo il Milan e siamo ambiziosi: vogliamo raggiungere la finale"

Mister Paulo Fonseca ha parlato nel pre partita di Milan-Sassuolo di Coppa Italia. Queste le sue parole in diretta su Italia 1:

Ci puntate sulla Coppa Italia?

“È una competizione che mi piace molto, è vero. Penso che abbiamo possibilità di andare avanti, per come è organizzata la competizione porterà le migliori squadre in semifinale. Ma dobbiamo pensare ad oggi, senza fare grandi piani. Ma siamo il Milan, siamo ambiziosi e vogliamo raggiungere la finale”.

Non rinuncia a Leao stasera. È un Rafa diverso?

“Sta usando altri spazi, non solo sulla linea laterale. Sta facendo bene, è in un buon momento. È importante avere un attacco forte oggi. Ho fatto questa scelta, ho fiducia in tutti: Okafor è stato malato questa settimana. Ma è una scelta per vincere la partita”.

Abraham deve dare di più in zona gol?

“Ha fatto una bellissima partita a Bratislava. Poi la mia scelta è stata di giocare con Morata contro l’Empoli. Ma Abraham è in crescita, sta interpretando il ruolo in maniera diversa rispetto agli ultimi anni. Mi aspetto che faccia una bella partita”.

Quindi si aspetta leaderanza?

“Sì, ovviamente (sorride, ndr). È importante avere questa leadership nella squadra. Abbiamo giocatori che possono fare bene”.