Fullkrug, buona la prima. Entusiasmo e sportellate, proprio come piace ad Allegri

Niclas Fullkrug sembra già essersi calato nell' ambiente rossonero: il tedesco ieri ha esordito ufficialmente con il Milan, nella stessa giornata in cui è arrivata l'ufficialità del suo prestito con diritto dal West Ham.

"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Niclas Füllkrug dal West Ham United FC".

Il tedesco, che ha scelto la maglia numero 9, è arrivato in Italia prima di Natale e ha avuto tempo e modo di conoscere Milanello ed i suoi nuovi compagni con relativa calma: gli Hammers sono stati molto accomodanti nel permettere che si allenasse a Carnago anche prima dell'ufficialità. Un arrivo, quello di Fullkrug, che ha portato una ventata d'aria fresca nel mondo Milan come ha confermato Tare ieri sera, prima della sfida contro il Cagliari: “È un giocatore che porta tanta esperienza e tanta fisicità dentro l’area. Ha quelle caratteristiche, ci ha sorpreso un po’ tutti, in questa settimana ha fatto vedere tanto entusiasmo ma soprattutto anche una presenza fisica abbastanza buona. In questo momento ha sui 30-40 minuti, oggi potrebbe arrivare il suo debutto col Milan. Abbiamo pensato di portarlo un po’ in anticipo in accordo col West Ham per avere la possibilità di inserirlo con la squadra e fare oggi il primo colpo nel mercato di gennaio”.

Transfer, documentazione depositata, PEC per aggiornare la rosa dei 25 in Serie A, comunicato, esordio e vittoria: tutto in una giornata. L'ex Werder Brema ha dimostrato immediatamente quanto sia fondamentale avere un centravanti con determinate caratteristiche: è entrato in un momento cruciale della partita su un campo difficile e non ha perso neanche un secondo per fare a "botte" con Luperto e compagni. Questa è la Serie A, tostissima per i centravanti: Fullkrug sembra già aver capito cosa gli spetta. Allegri è sembrato visibilmente emozionato (si scherza) per avere un attaccante di quella stazza da buttare dentro quando c'è bisogno di un certo tipo di lavoro da parte della punta: "Diciamo che Fullkrug è entrato molto bene, ma non avevo dubbi perché è arrivato al Milan con tanto entusiasmo e tanta voglia, stasera sui colpi di testa e sul proteggere la palla è stato molto utile. Non si scopre ora, è molto bravo. È arrivato da poco ma si è inserito molto bene”.

Niclas poi si è detto molto contento a fine partita del suo esordio con la maglia del Milan: "Esordio perfetto, inizio d'anno perfetto. Sono davvero onorato di aver giocato subito la mia prima partita! Mi sento già a casa, anche se la prima partita in casa deve ancora arrivare: non vedo l'ora! Grazie per il vostro sostegno oggi e buon fine settimana, Rossoneri!". Benvenuto!