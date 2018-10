Gandini, nessun ritorno al Milan: non decolla il progetto a due manager. Gazidis unico a.d.

Umberto Gandini non tornerà al Milan. La decisione è stata presa nelle ultime ore dopo l’ennesimo colloquio tra il nuovo amministratore delegato rossonero Ivan Gazidis e il manager varesino, da poche settimane dimessosi dalla Roma. Queste le prime righe de La Gazzetta dello Sport dedicate alla situazione dirigenziale di Casa Milan. Non ci sarà, dunque, il tanto chiacchierato rientro rossonero per Gandini, ora in attesa di una nuova destinazione.

Per 23 anni al fianco di Adriano Galliani, il nome di Umberto Gandini era stato fortemente caldeggiato proprio da Gazidis nel nuovo riassetto societario di via Aldo Rossi. I due hanno un rapporto di fiducia e stima lavorativa praticamente impareggiabile, sviluppatosi grazie ai continui incarichi internazionali condivisi tra UEFA ed ECA. E proprio questa reciproca voglia di continuare insieme, anche al Milan, aveva dato vita all'idea di riproporre la coppia alla guida del nuovo Diavolo ma, rivela la Rosea, negli ultimi contatti sono emerse delle criticità in questo modello di riorganizzazione, portando il dirigente italiano a fare un passo indietro, a suo malgrado.

Ai piani alti di Casa Milan dunque, l'ex CEO dell'Arsenal si dedicherà principalmente alle relazioni internazionali, mentre il presidente Scaroni resterà concentrato sulla gestione del fronte interno dopo aver preso a cuore l'esperienza calcistica negli ultimi mesi. Gandini si guarderà attorno, scrive la Gazzetta, senza precludersi nessuna opzione: dall'estero alla Federcalcio, fino alla Lega di Serie A.