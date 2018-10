Gattuso a MTV: "Bene il 4-4-2, ma bisogna rivedere qualcosa. Cutrone fa bene al gruppo, l’ho ringraziato"

Al termine del match contro l’Olympiacos, Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Milan Tv. Ecco la sua analisi della partita.

"Per la prima volta ci siamo messi con due linee da quattro, l’avevamo preparata perché sapevamo che al Pipita non potevamo chiedere di più di quello che ci ha dato. Avevamo bisogno di uno vicino a lui. A livello di manovra, anche nel primo tempo, abbiamo costruito bene, ma siamo stati sterili nell’attacco alla porta, c’è stata poca veemenza. Sia Castillejo che Higuain e Bonaventura facevano fatica a entrare in area. Non avevamo presenza. Anche nel possesso palla eravamo un po’ impacciati, poi il gol ci ha tagliato le gambe. Nella ripresa abbiamo sofferto di più il palleggio".

Il Milan si è mossa bene con il 4-4-2, ma bisogna lavorarci su per sistemare alcuni difetti: "In fase offensiva, la squadra mi è piaciuta molto con le due linee da quattro, ma in fase di non possesso bisogna rivedere qualcosa. Uscivamo coi tempi sbagliati e c’era un buco tra la difesa e il centrocampo".

Nei minuti finali, nonostante il 3-1 e quindi la vittoria ormai in tasca, Higuain ha continuato a lottare su ogni pallone, dando l’esempio un po’ a tutti: "Questa squadra ha una buona qualità, ma non possiamo giocare solo di qualità, bisogna anche faticare e mettersi a disposizione dei compagni. Se miglioriamo questo aspetto, con la qualità che abbiamo, il gol può sempre arrivare. La cosa che mi sta dando fastidio in questo momento è che prendiamo sempre gol. Ma oggi siamo stati bravi a reagire e non era facile. Abbiamo pareggiato nel peggiore momento nostro".

Dopo Abate, titolare con il Sassuolo, ieri Gattuso ha dato fiducia a Zapata, un altro veterano della rosa milanista: "A livello professionale, mercoledì è stato uno dei giorni più brutti da quando faccio questo mestiere. Andare da quattro-cinque giocatori e dire loro che non erano convocati è la cosa che mi piace meno di questo lavoro. C’è il vincolo di diciotto giocatori e non è il massimo. In questo momento penso che c’è bisogno di far rifiutare qualcuno. Abate e Zapata si allenano con grande professionalità e hanno ancora tanto da dare, è giusto dare loro la possibilità di scendere in campo".

Infine, non poetava mancare una considerazione su Cutrone: "L’infortunio di Patrick, a livello di spogliatoio e ambiente, ci ha rafforzato. Ha fatto capire a tanti ragazzi che questo è uno spogliatoio unito. Vedere Patrick come si allenava e soffriva ha dato un segnale positivo a tutta la squadra. L'ho ringraziato perché credo fortemente in tutto questo. Vedere un ragazzo stare in campo e zoppicare, oppure convincerlo ad andare fuori dall’allenamento perché non vuole mollare una virgola, fa bene al gruppo".